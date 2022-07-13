Yerevan Devlet Üniversitesi STARMUS’un ortağı

11 Temmuz’da Yerevan Devlet Üniversitesi (YSU) rektörü Hovhannes Hovhannisyan, “Starmus” bilim, sanat ve müzik festivalinin kurucu direktörü Garik Israelyan ile Nisan ayında varılan anlaşmayı yasal olarak onaylayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmaya göre YSU, bu yıl 5-10 Eylül tarihlerinde Ermenistan’da gerçekleştirilecek olan etkinliğin en etkin organizasyonu için potansiyelini ve kaynaklarını kullanmaya hazır “Starmus”un tam ortağı olacak.

Yerevan Devlet Üniversitesi (YSU) rektörü Hovhannes Hovhannisyan, facebook üzerinden yaptığı paylaşımda “Festival kapsamında özellikle 3 davetli Nobel ödüllü ve 2 ünlü bilim insanının YSU’da ders vereceği hususu bizim için önemlidir.” ifadesi kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu