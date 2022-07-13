Ulus’ta Ermeni mezarlığı üzerine yapılan inşaatın ruhsatı iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Ulus’ta Tarihi Kent Merkezi’nde Ermeni Katolik mezarlarının üzerine yapılmak istenen inşaatla ilgili olarak yargıya başvurmuştu. Oda’dan yapılan açıklamaya göre yargı geçici yapının ruhsatlarını iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus’taki inşaata ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı. Oda’dan verilen bilgiye göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Altındağ Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi’ne açtığı davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi, geçici yapının ruhsatlarını iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bütün bilimsel kaynaklarda Ermeni Katolik mezarlığı olarak yer alan, insan kemiklerinin çıktığı bu alana dükkân inşa edilmesi kabul edilemez. Kardeşliğimizin ve birlikte yaşadığımızın önemli göstergesi ve tanığı olan bir Ermeni Katolik mezarlığının üzerine hukuksuz şekilde dükkân inşa edilmesini yargıya taşımıştık. Yargı, her yönüyle hukuksuzluk olan dükkân inşaatının yapı ruhsatını ve kurul kararlarını iptal etti. Karar kamu yararı adına sevindiricidir ancak oradaki tarihi mezarlık alanı tahrip edilmiştir. Sorumlu herkesin bu karar nezdinde cezalandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme de hukuksuzluğu ortaya koymuştur” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:



“Belediye’nin bu inşaata izin vererek hukuksuzluk yaptığı gözler önüne serilmiştir. Alanın mezarlık olarak tescil edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştuk. Bu bölgede esnafa yönelik çok ciddi mağduriyet yaşandı. Esnafın mal varlığı ve yıllardır oluşturduğu iş ortamı gasp edildi. Acele kamulaştırma yaptılar, ‘riskli alan’ dediler. Burada İller Bankası binasını yıktılar. İller Bankasını yeniden yapmak için bu alanı ayırdılar ancak alana inşaat yaptılar. Üçlü hukuksuzlukla karşı karşıya kaldık.”

(Kaynak: PİRHA/Ankara)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27279/ulus-ta-ermeni-mezarligi-uzerine-yapilan-insaatin-ruhsati-iptal-edildi