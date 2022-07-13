Türkiye’de “Kim milyoner olmak ister” programında yarışmacı, Ermenistan hakkındaki soruyu cevaplayamadı

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yayınlanan “Kim milyoner olmak ister” programında yarışmacı, Ermenistan hakkındaki 30.000 TL’lik soruyu cevaplayamadı.

“Türkiye’nin hangi ülkeyle olan kara sınırı daha uzundur?” şeklindeki coğrafya sorusunda “Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan” seçenekleri yer aldı. Sorunun cevabını bilemeyen yarışmacı, önce çift joker hakkını kullandı. Böylece Gürcistan ve Yunanistan seçenekleri elenirken, sadece A şıkkı Ermenistan ve D şıkkı Bulgaristan seçenekleri kaldı.

Fakat bu iki seçenek arasında da uzun süre kararsız kalan yarışmacı, nihayetinde D şıkkı olan Bulgaristan’ı seçti ve yanlış çıktı. Yarışmadan 15.000 TL ile ayrıldı.

Türkiye ile Ermenistan arasında 328 kilometre kara sınırı var. Sovyetler döneminde Rusya’nın araclığıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Ankara Hükümeti arasında 13 Ekim 1921’de imzalanan Kars anlaşması, geçerliliğini koruyor. Türkiye-Ermenistan sınırı, Türkiye’nin en uzun dördüncü kara sınırıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu