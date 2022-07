TÜRK (DÜŞMANI) TABİPLERİ BAŞKANI

Murat GülşanSon günlerde gündeme gelen, meclise girmesi yasak olmasına rağmen Hdpli vekil tarafından kaçak olarak meclise sokulan Türk düşmanı Rasime Şebnem Korur Fincancı’yı anlatayım, sizde tanıyınız istedim. Türk düşmanı olan bu kadın Türk Tabipler Birliği Başkanı. Evet şaka gibi ama gerçek. Benimsediği ideolojisiyle özellikle Türk’e düşman ne varsa bu kadının dostu. Peki bu Rasime Türk’e nasıl bir düşmanlık yapmış kendi söylemleriyle tek tek yazalım insanımız bilinçlensin hatta onu seçen doktorlarımızda bilinçlensiin. Biz bunu nasıl seçtik ya desinler oradaki başkanının ne kadar önemli olduğunu da bilsinler. Bu Rasime Irkçı bölücü zihniyetle evrensel gazetesinde yazarlık yaparak ve Türkiye İnsan Hakları bir dönemde başkanlığını yapan şimdilerde aynı dernekte üye olan Rasime Türk halkına söylemleriyle böyle savaş açtı. “Türk askerinin hendek kazan teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği dönemde imza toplayan isimlerden biri olan Rasime, Türk askerini Cizre’de katliam yapmakla suçladı. (Hakkaride, Şırnakta, Cizrede, Kızıltepede, Sur’da, Şemdinli de daha yüzlerce yerde Şehit edilen vatan evlatlarını ve sivil halkı görmezden gelen Rasime malesef Türk askerini hedef alan açıklamalar yapmış Türk’e olan düşmanlığıyla kinini kusmuştur. 1995 yılında Avrupa’nın ortasında binlerce Boşnak katledildi, Irak, Filinstin, Libya yok edildi. Bu olaylara gıkını çıkarmayan Rasime, Türk düşmanlığında en önde gidiyor.) ERMENİ YALANLARINI SAVUNUYOR “Ermenistan’ın soykırım yalanlarını da savunan Rasime Şebnem Korur Fincancı, verdiği bir röportajda “Bahattin Şakir, Teşkilatı Mahsusa’nın siyasi masa şefi. Özellikle de Ermenilerin katledilmesinde, soykırım sürecinden birinci derecede sorumlu olan kişilerden biri olarak adı geçen insan. Tabii bir hekimin, özellikle de insanların katledilmesin de oynadığı rol hepimiz için çok ağır. Hep beraber, özellikle meslektaşları olarak utanç duymamak elde değil elbette.” ifadelerini kullanmıştı.” (Bahattin Şakir, Teşkilat-ı Mahsusanın kurucularından ve Türkçü ve Turancı olduğundan dolayı kahramanaca Ermenilerle mücadele etmiş birine hatta ermenilerce şehit edilen Türk hekimine ağır ithamlarda bulunan Rasime iyi bir Ermeni savunucusudur.) Bu Rasime, İmralı’da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan “Öcalan’a Özgürlük Platformu’nun da kurucuları arasında yer aldı. (Rasime bebek katilini çıkarmak için tüm enerjisini harcıyor.) Rasime, PKK’nın gazetesi olarak bilinen ve daha sonra kapatılan Özgür Gündem’in de bir dönem nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevini yapmıştır (Türkiye Cumhuriyetine savaş açmış terör örgütünün gazetesinde genel yayın yönetmeni biri Türk Tabipler Birliği başkanı oluyor bu nasıl tezattır hey Türk hekimleri siz nasıl seçersiniz böyle birini yazıklar olsun size.) ABD’de “Türkiye Demokrasi Projesi” (TDP) adıyla kurulan oluşum, Libya’dan Suriye’ye, S-400 lerden Mavi Vatan’a, PKK ve FETÖ ile mücadeleye kadar bir çok konuda Türkiye’yi hedef alan bir kuruluş bildirisi yayınladı. (Bu bildiyi çağırıcılık yapanlar arasında bakın kimler varmış. AHMET TÜRK, MURATHAN MUNGAN, ZÜLFÜ LİVANELİ, İHSAN ELİAÇIK eski CHP milletvekili RIZA TÜRMEN ve şaşırmayın tabikide RASİME ŞEBNEM KORUR FİNCANCI.) Çağrıları şu, “Dış politikada ülke kaynaklarının savaş sermayesi tarafından yağmalanmasına neden olan yayılmacı, saldırgan tutumdan vazgeçilmeli, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi hayata geçirilmeli, bütün savaş operasyonları durdurulmalıdır” (Bende soruyorum bu çağrıcılara, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK ve PYD – YPG ile mücadele etmek saldırgan bir tutum mudur, savaş operasyonu mudur?) Biz kendi sınırımızı korumayacak mıyız? Doğu Akdeniz’deki haklarımızı, Mavi Vatan’ı savunmak amacıyla petrol ve doğalgaz sondajları yapmak, ekonomik bölgemizde sondaj yapmak isteyen yabancıları kovalamak saldırganlık mıdır? Akdeniz’i onlara terk edersek biz sulhe biat mı etmiş olacağız burada boynu bükük olarak pastayı Fransız’a, İtalyan’a, Amerikaya mı bırakalım? Siz onların sözcüsü müsünüz? Hayırdır o ülkenin paralı savunucuları mısınız, kimsiniz siz? Açıklamaya bak, “Savaşa karşı barış süreci inşa edilmeli” Biz savaşmıyoruz terör ile mücadele ediyoruz. “Açılım”, “Çözüm” süreçleri sonucu olan hendeklerin kapatılması için yüzlerce şehit verdik. Bu şehitlerimize ihanet edilemez. Mücadele sonuna kadar sürecektir. Arkanızda hangi devlet hangi şeytani güç varsa farketmez mücadelemiz sürecektir. Terör örgütlerine desteğini her fırsatta ifade eden Fincancı, 13 Ocak’ta da CHP’li Ali Şeker sayesinde Meclis’e girerek basın toplantısı düzenlemişti.. Terör örgütlerine desteğini her konuşmasında dile getiren Fincancı, 13 Ocak’ta da CHP’li Ali Şeker sayesinde Meclis’e girerek basın toplantısı düzenlemiş, Kovid-19’a karşı geliştirilen milli aşı TURKOVAC’ı “solüsyon sıvı”ya benzeterek itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. İzin almadan basın toplantısı yaptığı için Fincancı’ nın TBMM’ye girişi yasaklanmıştı. Milletvekillerinin aracı aranmadığı için Fincacı’nın bir milletvekilinin aracıyla Meclis’e sokulduğu tespit edilmişti. Gözler CHP ve HDP’li vekillere çevrildi. Fincancı’nın HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in aracıyla Meclis’e girdiği belirlendi. Hiç bir vekil Türkiye Cumhuriyetinden üstün olamaz, her vekilin aracı aransın kardeşim böyle saçmalık mı olur. Her fırsatta Türk’e düşmanlığını kusan bu Rasime Hdpli bir vekil tarafından meclise sokularak konuşma yaptırılacak, yuh olsun yazıklar olsun. Derhal bu ihaneti yapan vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılıp yargılanmaları gerekmektedir. Meclise kimler kimler girmiş yazıklar olsun.) Türk Tabipler Birliği maalesef Türk düşmanı Rasime tarafından ele geçirilmiş ve bu şekilde yönetilmektedir. Vatansever duyarlı doktorlarımıza seslenişim şudur; siz bu zihniyete uymayınız hipokrat yemininiz den vazgeçmeyiniz. Kıymetli okurlarım sizler de olayları tam anlayıp öyle yorumlar yapınız. Bu yazımdan sonra bazı taşlar yerine oturacaktır. Biz her zaman şunu deriz Türk, Kürt, Boşnak, Çerkez, Gürcü, Laz, vs.. Bu topraklarda yaşıyorsa ve Türk kimliği taşıyorsa Türktür. Kendi içimizde yine kimliğimizi yaşarız ama birlik ve beraberliğimizi örf ve adetlerimizi koruruz Bilinçlenme ve uyanışa devam saygılarımla.. Murat GÜLŞAN https://www.haberx.com/post/753951/murat-gulsan-turk-dusmani-tabipleri-baskani