The Guardian: Bozcaada, Avrupa’nın en büyülü ikinci adası

Bozcaada, İngiliz gazetesi The Guardian’a konu oldu. ‘Avrupa’nın en büyülü 10 adası’ arasında 2’nci sırada gösterildi.

İngiliz gazetesi The Guardian’da, ‘Avrupa’nın en büyülü 10 adası’ arasında ikinci sırada yer aldı. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada’nın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği anlatıldı.

Bozcaada, son yıllarda New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.

Bozcaada’nın Troya Savaşı’ndaki yerine de atıf yapılan haberde, cami ile Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde olduğu vurgulandı.

Bozcaada’nın aynı zamanda bir liman kenti olduğu belirtildi. Haberde ayrıca tavernalara ve üzüm üretimine dikkat çekildi.

‘HEPİMİZ İÇİN ONUR VERİCİ’

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Bozcaada’nın dış basında bu şekilde gündeme gelmesi hepimiz için onur verici. Kendi üzerime de sorumluluğu alarak, Bozcaadalılar olarak, adanın esnafı, yerel yöneticileri olarak Bozcaada’nın dışarıdan görülen marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor” dedi.

Guardian ilk sırada ise Fransa’dan Porquerolles Adası’na yer verdi.

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