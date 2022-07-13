Rubinyan: Görüşme üçüncü bir tarafın aracılığıyla olmadı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinde Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan “Azadutyun” (Özgürlük) ajansına verdiği demeçte Ermenistan ile Türkiye arasında devam eden diyalog süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk defa gerçekleşen telefon görüşmesinin üçüncü bir tarafın aracılığıyla düzenlenmediğini ifade eden Rubinyan telefon görüşmesi sırasında genel olarak ilişkilerin normalleşmesi ve sürecin gidişatı hakkında konuşulduğunu belirtti.

Rubinyan Türkiye ile sınırları açma ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda Ermenistan’ın tamamen hazır olduğunu, yarın bile bunları gerçekleştirme kararlığına sahip olduğunu belirterek, bu süreç başarısız olursa bunun Türkiye’nin siyasi iradesinden kaynaklanabileceğini vurguladı.

Rubinyan Özel temsilcileri son görüşmesiyle varılan somut anlaşmaları önemsedi ve bu anlaşmaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda ümitli olduğunu ifade etti. Varılan anlaşmaya göre Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülkeler vatandaşları için açılması öngörülüyor. Rubinyan bunun önümüzdeki aylarda uygulanmasına dair beklentilerini dile getirdi.

Öte yandan Ermenistan’ın Özel Görevli Büyükelçisi ve ‘Aydınlık Ermenistan’ Partisi Başkanı Edmon Marukyan da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ermenistan ve Türkiye liderleri arasında en son doğrudan temasların yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiğini belirten Marukyan, bunun Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde son derece önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Marukyan, “Özellikle son savaşın gerçekleri göz önüne alındığında, Türkiye ile sürekli kapalı sınırlara ve sıfır diplomatik ilişkiye sahip olmanın bizi hiçbir yere götürmeyeceğinin bilincinde olmalıyız. Diyaloğun devam etmesi ve sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması şeklinde başarılı bir şekilde sonuçlanması önemlidir. Ermenistan diplomasini yoğun bir şekilde sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Ermenihaber.am)

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