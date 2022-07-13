İBB’den gençler için proje: Adım Adım Tarihi Yarımada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin tarihini öğrenmek ve kenti gezmek isteyen 15-29 yaş arası gençler için Adım Adım Tarihi Yarımada Projesi’ni hayata geçirdi.

19 farklı rotadan oluşan tur programlarının düzenleneceği Adım Adım Tarihi Yarımada Projesi’ne katılmak isteyenlere sanat tarihi uzmanları ve rehberler eşlik ederek, rota üzerindeki noktaları ayrıntılı olarak anlatıyor.

Proje, İstanbul’daki üniversitelerden birinde okuyan ya da İstanbul’da ikâmet ettiği halde kenti gezme ve keşfetme imkânı sınırlı olanların başvurularını bekliyor.

Katılım başvuruları “genclikspor.ibb.istanbul” adresinde.

TIKLAYIN – “Tarihi Yarımadada Osmanlı Disneyland’ı”

Gece gece Ayasofya

Projede Ayasofya, Hipodrom, Divanyolu, Beyazıt Turu, Edirnekapı’dan Yedikule’ye İstanbul’un surları, Topkapı Sarayı, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin de aralarında olduğu Küçükpazar, Süleymaniye, Vefa ve Zeyrek gibi lokasyonları içeren semt gezileri öne çıkan rotalardan.

Haziran 2022’de başlayan turlar, Kasım 2022’de son buluyor. Tüm turların ücretsiz olduğu projenin güzergâhlarından bazıları şöyle:

19 Temmuz:

Müzede Bir Gün: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

21 Temmuz:

Monografik Semt Gezileri: Küçükpazar, Süleymaniye, Vefa, Zeyrek

27 Temmuz:

İmparatorlukların Kalbine Yolculuk: Gece Gece Beyazıt, Divanyolu, Sultanahmet

1 Ağustos:

Gece Gece Ayasofya, Hipodrom, Divan Yolu, Beyazıt

10 Ağustos:

Müzede Bir Gün: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

1 Eylül:

Edirnekapı’dan Ayazma’ya Surlar Boyu İstanbul

Surlar, Kapılar, Hendekler, Mezarlar

Programın tamamına ulaşmak için tıklayın.

bianet