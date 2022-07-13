Disney+’tan Türkiye’ye özel ‘uyarı’: Kürt meselesi, LGBIQ+, diktatör…

Disney+ yönetimi, yayında olan ve izleyicilerle buluşacak yapımları için ‘uyarı’ metni hazırladı ve altyazı çevirmenlerine gönderdi. Mailde, mevcut politik atmosfere dair ‘uyarılar’ da yer aldı.

Anıl Mert Özsoy

DUVAR – Binden fazla film, 400’ün üzerinde dizi ve 170 orijinal yapımdan oluşan bir içerik arşiviyle 14 Haziran’dan itibaren yayın hayatına başlayan Disney+ Türkiye’ye özgü ‘önlemler’ aldı.

RTÜK, geçtiğimiz yıllarda dijital platformlara lisans ve Türkiye’de ofis açma çağrısında bulunmuş, aksi durumda yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Aralarında Netflix ve MUBI’nin de bulunduğu dijital platformlar bu çağrıya karşılık verdi. RTÜK’ün bu talebi kamuoyunda ‘sansür’ olarak yorumlandı.

RTÜK LİSANS VERDİ, DISNEY+ ‘ÖNLEM’ ALDI

Son olarak Türkiye pazarına giren Disney+ da RTÜK’ün çağrısında uyarak yayın hayatına başladı. Dijital pazara hızlı bir giriş yaparak ‘tekelleşme’ tartışmalarını da beraberinde getiren Disney+ yönetimi, yayında olan ve ilerleyen günlerde izleyicilerle buluşacak yapımları için ‘uyarı’ metni hazırladı ve altyazı çevirmenlerine gönderdi. Altyazı çevirmenlerine gönderilen mailde, yapımlar için ‘uyarılar’ sıralandı.

Buna göre şirket, çevirmenlerden “İslam için kritik noktalar, Ermeni Soykırımı, Kürt meselesi ve Kıbrıs sorununu” ele alan yapımlar için Türkiye sorumlularını uyarmasını istedi.

Mailde, mevcut politik atmosfere dair ‘uyarılar’ da yer aldı. Şirket, yapımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘diktatör’ olarak gösteren ve LGBTIQ+ bireyleri işleyen yapımlar konusunda yönetimin bilgilendirilmesini istedi.

Konuyla ilgili aradığımız Disney+ yetkilileri geri dönüş yapmadı.

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