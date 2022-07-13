Bedros Şirinoğlu, Paşinyan-Erdoğan telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin Türkiye’deki Ermeni toplumunda büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandığını belirtti.

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında Kurban Bayramı’nda gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye’deki Ermeni toplumunun her kesiminde büyük bir memnuniyete ve sevince vesile olduğu aktardı.

Geçmişin yaralarının sarılması, ön yargıların aşılması ve ortak gelecek yolunda yeni bir iklimin yaratılması bakımından iki ülke arasındaki mevcut normalleşme sürecinin büyük önem arz etmekte olduğunun altı çizen Şirinoğlu, bu adımların ilk günden bu yana Türkiye’deki Ermeni cemaatinin her kesiminin desteğine ve heyecanına zemin oluşturduğunu kaydetti.

Şirinoğlu, “Sayın Erdoğan’ın ve Sayın Paşinyan’ın kararlılığı sayesinde mevcut aşamaya gelen süreç, bundan sonra da adım adım yeni kazanımlara ve iş birliği olanaklarına tanıklık etmemize vesile olabilecek mahiyettedir.” değerlendirmesini yaptı.

Şirinoğlu, iki liderin ezber bozan tavırlarının ve aralarındaki bu ilk doğrudan temasın, iki komşu ülkenin ve iki kadim dost halkın önünde yeni ufuklar açabileceğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/13/Bedros-Şirinoğlu-Paşinyan-Erdoğan/234002