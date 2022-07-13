Bayram ertesi

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Rauf Tamer Deniz, kum ve güneş. Şüphesiz, gece sabaha kadar da dans, dans, dans. E vallaha bayramda çok yorulduk. Bari bir kaç gün tatil yapıp dinlenelim de, çalışmaya öyle başlayalım. *** Siyaset de tatildeydi. – Kaç gündür kafamızı dinledik. Öyle demeyin. Siyasetten mahrum kaldığımız yasak yılları bir hatırlayın ve çevremizdeki ülkelere bakıp şükredin. Allah bizi hür siyasetten mahrum bırakmasın. *** Sizi hiç yormadan söyleyeyim: – Yetkisiz, sembolik bir Cumhurbaşkanı. – Sorumsuz bir Cumhurbaşkanı. – En belirgin tarafını da belirteyim: “Tatilin yakıştığı” bir Cumhurbaşkanı… Hem de sürekli tatilin… ……… İşte… Yukarıda size eşkal verdim. Hâlâ ne arıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bundan âlâ aday olur mu? *** Şimdi biraz hafızalarımızı tazeleyelim. Avrupa’nın göbeğinde onbinlerce Müslüman’ın katledilişinin 27’nci yıldönümündeyiz. Aynı zamanda da: Haberin Devamı Almanya’daki Yahudi Katliamı’nın 86’ncı yıldönümü. Ayrıca… 6 Ağustos’ta, Japonya’ya atılan atom bombası’nın 77’nci yıldönümü geliyor. Üstelik: Irak, Suriye, Afganistan ve hele Afrikada’da öldürülen milyonlarca insan, kayıt dışıdır. ……… Bunların hepsi unutuldu. Sadece Ermeni Soykırımı diye uydurulan bir masal yaşıyor. O yaşadıkça, biz de batı dünyasının alçaklığını ve şerefsizliğini her gün haykıracağız. *** Ve son bir not: ……… Ne olmuş? Dolar = Euro olmuş. Hah şöyle. 20 yıldır parmak hesabı yapmaktan yorulmuştuk. Şimdi hesap kolaylaştı. Hürriyet Gazetesi