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Bayram ertesi

2022-07-13
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Rauf Tamer

Deniz, kum ve güneş.

Şüphesiz, gece sabaha kadar da dans, dans, dans.

E vallaha bayramda çok yorulduk.

Bari bir kaç gün tatil yapıp dinlenelim de, çalışmaya öyle başlayalım.

***

Siyaset de tatildeydi.

– Kaç gündür kafamızı dinledik.

Öyle demeyin.

Siyasetten mahrum kaldığımız yasak yılları bir hatırlayın ve çevremizdeki ülkelere bakıp şükredin.

Allah bizi hür siyasetten mahrum bırakmasın.

***

Sizi hiç yormadan söyleyeyim:

– Yetkisiz, sembolik bir Cumhurbaşkanı.

– Sorumsuz bir Cumhurbaşkanı.

– En belirgin tarafını da belirteyim: “Tatilin yakıştığı” bir Cumhurbaşkanı… Hem de sürekli tatilin…

………

İşte… Yukarıda size eşkal verdim.

Hâlâ ne arıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?

Bundan âlâ aday olur mu?

***

Şimdi biraz hafızalarımızı tazeleyelim.

Avrupa’nın göbeğinde onbinlerce Müslüman’ın katledilişinin 27’nci yıldönümündeyiz.

Aynı zamanda da:

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Almanya’daki Yahudi Katliamı’nın 86’ncı yıldönümü.

Ayrıca… 6 Ağustos’ta, Japonya’ya atılan atom bombası’nın 77’nci yıldönümü geliyor.

Üstelik: Irak, Suriye, Afganistan ve hele Afrikada’da öldürülen milyonlarca insan, kayıt dışıdır.

………

Bunların hepsi unutuldu.

Sadece Ermeni Soykırımı diye uydurulan bir masal yaşıyor.

O yaşadıkça, biz de batı dünyasının alçaklığını ve şerefsizliğini her gün haykıracağız.

***

Ve son bir not:

………

Ne olmuş?

Dolar = Euro olmuş.

Hah şöyle.

20 yıldır parmak hesabı yapmaktan yorulmuştuk.

Şimdi hesap kolaylaştı.

Hürriyet Gazetesi

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