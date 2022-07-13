Bayram ertesi

|
***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
|Rauf Tamer
Şüphesiz, gece sabaha kadar da dans, dans, dans.
E vallaha bayramda çok yorulduk.
Bari bir kaç gün tatil yapıp dinlenelim de, çalışmaya öyle başlayalım.
***
Siyaset de tatildeydi.
– Kaç gündür kafamızı dinledik.
Öyle demeyin.
Siyasetten mahrum kaldığımız yasak yılları bir hatırlayın ve çevremizdeki ülkelere bakıp şükredin.
Allah bizi hür siyasetten mahrum bırakmasın.
***
Sizi hiç yormadan söyleyeyim:
– Yetkisiz, sembolik bir Cumhurbaşkanı.
– Sorumsuz bir Cumhurbaşkanı.
– En belirgin tarafını da belirteyim: “Tatilin yakıştığı” bir Cumhurbaşkanı… Hem de sürekli tatilin…
………
İşte… Yukarıda size eşkal verdim.
Hâlâ ne arıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
Bundan âlâ aday olur mu?
***
Şimdi biraz hafızalarımızı tazeleyelim.
Avrupa’nın göbeğinde onbinlerce Müslüman’ın katledilişinin 27’nci yıldönümündeyiz.
Aynı zamanda da:
Haberin Devamı
Almanya’daki Yahudi Katliamı’nın 86’ncı yıldönümü.
Ayrıca… 6 Ağustos’ta, Japonya’ya atılan atom bombası’nın 77’nci yıldönümü geliyor.
Üstelik: Irak, Suriye, Afganistan ve hele Afrikada’da öldürülen milyonlarca insan, kayıt dışıdır.
………
Bunların hepsi unutuldu.
Sadece Ermeni Soykırımı diye uydurulan bir masal yaşıyor.
O yaşadıkça, biz de batı dünyasının alçaklığını ve şerefsizliğini her gün haykıracağız.
***
Ve son bir not:
………
Ne olmuş?
Dolar = Euro olmuş.
Hah şöyle.
20 yıldır parmak hesabı yapmaktan yorulmuştuk.
Şimdi hesap kolaylaştı.
Yorumlar kapatıldı.