Ruanda Dışişleri Bakanı Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

11 Temmuz’da iki günlük bir ziyaret için Ermenistan’a gelen Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta başkanlığındaki heyet, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan ile birlikte Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Misafirlere, geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan sınırlarında Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizlik sırasında ölen Ermenilerin anısına ithaf edilen Tsitsernakaberd’de dikilen üç haçkarın tarihini de sundu.

Vincent Biruta, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anıtına çelenk bıraktı, ardından misafirler sonmeyen ateşin yanına çiçekler koydu ve Ermeni Soykırımı’nın bir buçuk milyon masum kurbanı anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ruanda’dan gelen heyet üyeleri, Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de gezdi ve Onurlu Misafirler defterinde not yazdı. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade eden Ermeni Soykırımı Müzesi Müdürü Harutyun Marutyan, Ruanda Dışişleri Bakanı’na Ermeni Soykırımı hakkında kitaplar takdim ettikten sonra, Amerikalı öğretmenler için geliştirilen eğitim programının yer aldığı Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nün konferans salonunu gösterdi.

Ruanda Dışişleri Bakanı kısa bir konuşma yaparak öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, soykırım dehşetini yaşamış bir ülkenin temsilcisi olarak bu tür programların yürütülmesinin önemini vurgulayarak, bu tür programların eğitim yoluyla soykırımların tekrarı önlenmesinin mümkün olacağını umduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/12/Ruanda-D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-Bakan%C4%B1-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-An%C4%B1t%C4%B1/233913