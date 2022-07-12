Paylan, Paşinyan-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirmesi yankı yarattı.

11 Temmuz’da gerçekleşen görüşmeyle iki lider ilk kez doğrudan temas kurmuş oldu.

HDP Ermeni milletvekili Garo Paylan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın telefonla yaptıkları görüşmenin, iki ülke arasında süren normalleşme sürecine hız kazandıracağını ümit ediyorum” ifadesi kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/12/Paylan-Pa%C5%9Finyan-Erdo%C4%9Fan/233893