Müzede akşam

Louvre’da Kim Kardashian için özel tur düzenlendi

Kardashian ailesi Paris’teki bu moda haftasını kesinlikle uzun süre hatırlayacaktır.

Öncelikle, Kim ilk kez Balenciaga gösterisi sırasında podyumda yürüdü.

Kızı Nor West, Jean Paul Gaultier gösterisi sırasında ” Stop” yazılı bir kâğıt parçası tutarak, fotoğraf çekmeyi bırakıp modellere dikkat etmenin zamanının geldiğini fotoğrafçılara net bir şekilde ifade etti.

Kardashian, kültürel programı Louvre’da bitirmeye karar verdi.

Ünlü ailenin üç neslinin temsilcileri, kuyruk beklemek zorunda kalmadı, onlar için özel bir tur düzenlendi.

Kim, North ve Chris, Mona Lisa’yı ve diğer başyapıtları, fotoğraf çeken meraklı ziyaretçilerin dikkati dağılmadan görme fırsatı buldu.

Ermenistan Kamu Radyosu