İsa Peygamber’in kanını taşıdığı düşünülüyordu; Fransa’da manastırdan çalınan eser kurtarıldı

Fransa’nın Normandiya bölgesinde manastırdan çalınan İsa Peygamber’in kanından damlalar içerdiğine inanılan bir altın eser kurtarıldı.

BBC’de yer alan habere göre, bin yıldır İsa Peygamber’in kanını barındırdığı düşünülerek ibadet edilen eser, Normandiya’da Fecamp isimli bir manastırda korunuyordu.

Eser, 1 Haziran tarihinde gece geç saatlerde Fecamp’daki kutsal eşyaların tutulduğu odadan çalındı. Güvenlik açığı olan binada hırsızın gece boyunca kilitli kaldığı düşünülüyor

Altı hafta sonra Hollandalı sanat tarihçisi ve dedektifi Arthur Brand, detaylı bir operasyonun ardından kalıntıların nasıl kendisine teslim edildiğini, kalıntıların hırsızın arkadaşının evinde saklandığına dair bir e-posta aldığını anlattı ve manastıra geri götürülmesi için polise teslim edeceğini söyledi.

Brand, BBC’ye yaptığı açıklamada çalınan eserin yüzde yedi ila sekizinin teslim edildiğini, büyük bir bölümünün tahrip edildiğini ve bu noktada hırsızın çaldığı şeyin ne olduğu konusunda bir fikrinin olmadığını düşündüğünü söyledi.

T24