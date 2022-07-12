Henrikh Mkhitaryan İnter Milan’da 22 numaralı forma ile oynayacak

Ermenistan milli futbol takımının eski kaptanı Henrikh Mkhitaryan, futbol kulübü Inter Milan’da giyeceği formanın numarasını seçti.

Inter Milan’dan yapılan açıklamaya göre Ermeni orta saha oyuncusu 22 numaralı forma ile oynayacak.

Hatırlanacağı üzere: 2 Temmuz’da futbol kulübü Inter Milan, Ermeni futbolcuyu resmen kulübün yeni oyuncusu olarak sundu. Anlaşmanın şartları hala belirsiz, ancak İtalyan medyası kulüp ile oyuncu arasında iki yıllık bir anlaşmanın imzalandığını yazıyor.

2019 yılından beri bir diğer İtalyan futbol kulübü Roma’da oynayan Mikhtaryan, Roma’nın 115 maçına çıktı, 29 gol attı, 25 gölde ise asist yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/12/Henrikh-Mkhitaryan-%C4%B0nter-Milan-oynayacak/233943