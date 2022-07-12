Ermenistan Başbakanı: Suriye İle İşbirliğine Büyük Önem Veriyoruz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Suriye ile işbirliğine ve iki ülke arasındaki tarihi bağları güçlendirmeye büyük önem verdiğini teyit etti.

Paşinyan, Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Dr. Nora Arisyan ile bugün yaptığı görüşmede, “Dost Suriye’deki gelişmeleri takip ediyoruz ve krizin en kısa sürede atlatılacağını umuyoruz” dedi.

Paşinyan, 2019 yılında Suriye’ye gönderilen Ermeni insani misyonunun halka tıbbi hizmet sağlamanın yanı sıra mayınların kaldırılması ve tehlikelerine karşı bilinçlendirilmesi açısından oynadığı role değindi.

Ermenistan Başbakanı Arisyan’ı Suriye’nin Ermenistan büyükelçisi olarak atanmasından dolayı kutladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde etkin çalışmasını diledi.

Buna karşılık Arissian, Ermenistan hükümetine Suriye’ye yönelik destekleyici tutumundan dolayı teşekkür ederek, ikili ilişkileri pekiştirmek için her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

P.M.

SANA