Ermeni Soykırımı Enstitüsü’nden Amerikan öğretmenler için Soykırım eğitim programı

2022 yılında Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü ile Amerikan “Soykırım Eğitim Projesi” organizasyonu işbirliğiyle 9-17 Temmuz tarihleri arasında Amerikalı öğretmenler için bir eğitim programı düzenliyor.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün konferans salonunda konferans-pratik formatında gerçekleştirilen kurs sırasında, Ermeni Soykırımı’nın tarihsel, hukuki, sosyo-psikolojik tarafları üzerine durulacak.

Artsakh (Karabağ) konusuna da ayrı bir ders ayrılmıştır.

Program, öğretmenler arasında Ermeniler, Ermeni tarihi ve Ermenistan hakkında genel bilgilerin artmasına katkıda bulunacak özel bir kültürel bölüm de içermektedir.

Bu sene ABD’nin 15 farklı eyaletinden 15 öğretmen programa katılıyor.

Program sonucunda Ermeni Soykırımı konusunun öğretim yöntemleri ile tanışan katılımcılar, GenEd organizasyonunun desteğiyle eyaletlerinde bu tür eğitim programları ve pratik dersler düzenleyecekler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/12/Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-Enstit%C3%BCs%C3%BC-Amerikan/233918