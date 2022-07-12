Bir Dipsiz Göl vakası daha: Bingöl’deki ‘Yüzen Adalar’ risk altında

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Bingöl Yüzen Adalar, ziyaretçilerin üzerine çıkması sonucu toprak aşımı riski ile karşı karşıya.

+GERÇEK-İnsanların doğaya yönelik tahribatı sürüyor. 2019 yılında Gümüşhane’de tarihi 12 bin yıla dayanan Dipsiz Göl, define araması sonucu yok edilmesi ülke gündemine gelmişti. Ülkedeki doğa tahribatı Dipsiz Göl ile sınırlı değil. Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal Göl Mezrasında bulunan ve ‘Yüzen Ada’ olarak bilinen Turnalar Gölü’de risk altında.

Bingöl merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan gölde, bir birinden bağımsız üzerinde ağaç olan 3 ada bulunuyor. Üzerine çıkıldığında sal gibi hareket edebilen adalar, dünyada sayılı doğa güzellikleri arasında yer alıyor. Gölün bu özelliği her yıl binlerce ziyaretçiyi çekebiliyor.

YÜZEN ADALAR’DA TOPRAK KAYBI

Su yüzünde bulunan adaları görmek isteyenler yanı sıra, üzerinde fotoğraf çekmek isteyenler de oluyor. Nişan ve düğünler için fotoğraf çekme alanı olarak kullanılan adalar, çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Yoğun kullanım adaların doğal yapısı açısından risk oluşturuyor. Uzun sırıklarla hareket ettirilmek istenen adalarda toprak aşımı gözle görülür şekilde artıyor.

TEDBİRLER DİKKATE ALINMIYOR

Bingöl Valiliği, adaların korunması için bir dizi kısıtlılık kararı almıştı ancak buna uyan pek yok. Etrafı çitlerle kapatılan adaların olduğu bölgeye kapıdan giriş yapılıyor. Normal şartlarda adaların üzerine çıkılmasına izin verilmeyeceği belirtilse de, sosyal medyaya yansıyan görüntüler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor.

YÜZEN ADALAR RİSK ALTINDA

Bayram tatilinde Bingöl’den geçen Ali Doğan adındaki bir yurttaş, adanın üzerine çok sayıda kişinin çıktığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. “Yüzen Adalar S.O.S. veriyor…” başlığı ile yüzen adaların yüz yüze olduğu riske dikkat çeken Doğan’ın paylaşımı şöyle: “Bingöl Solhan ilçesinde bulunan dünya harikası (Yüzen Adalar) için tehlike çanları çalıyor. Yasak olmasına rağmen Ada üzerine çıkan insanlar adanın toprak yapısının bozulmasına sebep oluyor. Yetkililerin acilen duruma el atmalarını bekliyoruz…”

“BU NASIL DENETİM?”

Bingöl Yüzen Adalar’la ilgili riske Doğa Programcısı Güven İslamoğlu da dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa adanın üzerinde çok sayıda kişinin olduğu görülüyor. Adanın üzerinde olan kimler olduğunu soran İslamoğlu, yüzen adaların toprak yapısı ve doğal güzelliği bozulmasın diye yasaklandığını hatırlattı. “Peki kim bu tipler? Bu nasıl denetim?” diye soran İslamoğlu, “Biri de sırıkla insanları karşıya geçirip emniyet sağlıyor. Düğün fotoğrafı çeken de var sanırım…” diyerek tepkisini dile getirdi.

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