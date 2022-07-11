TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI EKSELANSLARI ERDOĞAN VE ERMENİSTAN CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN PAŞİNYAN ARASINDA YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKINDA KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ MEMNUNİYETİNİ İFADE ETTİ

Bugün sosyal medya sayfalarında yer bulan haberlere göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Erdoğan ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Paşinyan arasında yapılan bir telefon görüşmesinde Bayram ve yakında kutlanacak Vartavar yortusu ile ilgili olarak karşılıklı kutlamalarda bulunarak, iyi dileklerini ifade etmişlerdir.

Bu telefon görüşmesini iyimserlikle karşılayan Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri Tweeter sayfasındaki mesajında bu görüşme hakkında duyduğu memnuniyeti ve sevinci ifade ederek iyi dileklerde bulunmuştur.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi savaş haberleriyle bunalan dünyamızda barışa dair umutlarımızı yeşerten bir bayram armağanı oldu.

Silahların, savaşların ve ölümlerin değil diplomasinin barışçıl yöntemlerinin kazanması için duacıyım. Bu telefon görüşmesinin bin yıllık Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni bir dostluk sayfasının açılmasına vesile olması dileklerimle.”

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad