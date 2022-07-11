Topkapı Sarayı’nda 500 yıllık çiniler matkapla delindi

Topkapı Sarayı’nda İznik çinileri delindi. Çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığı görüldü.

DUVAR – Topkapı Sarayı’nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, 16’ncı yüzyıldan günümüze kadar korunarak gelen İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın aktardığına göre, çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığı görüldü. Birçok uzmana göre, bu tarihi çinilerin bir karesi dahi dünyanın en önemli mezatlarında binlerce dolara satılabilecek durumda.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde de 500 yıllık imparatorluk kapısı tahrip edilmiş, Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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