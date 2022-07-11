Paşinyan- Erdoğan görüşmesinin yankıları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirmesi yankı yarattı.

Bugün (11 Temmuz) gerçekleşen görüşmeyle iki lider ilk kez doğrudan temas kurmuş oldu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan bir mesaj yayınlayarak görüşmenin “Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni bir dostluk sayfasının açılmasına vesile olması”nı temenni etti. Maşalyan’ın mesajı şöyle:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi savaş haberleriyle bunalan dünyamızda barışa dair umutlarımızı yeşerten bir bayram armağanı oldu.

Silahların, savaşların ve ölümlerin değil diplomasinin barışçıl yöntemlerinin kazanması için duacıyım. Bu telefon görüşmesinin bin yıllık Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni bir dostluk sayfasının açılmasına vesile olması dileklerimle.”

HDP milletvekili Garo Paylan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın telefonla yaptıkları görüşmenin, iki ülke arasında süren normalleşme sürecine hız kazandıracağını ümit ediyorum” dedi.

Agos