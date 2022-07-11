Hollanda Srebrenitsa’da günah çıkardı: Biz elimizden geleni yaptık soykırımın tek suçlusu Sırplar’dır

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Srebrenitsa’da 27 yıl önce işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden ailelerden özür diledi. Uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayan Ollongren, “Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz elinden geleni yaptı. Soykırımın tek suçlusu Sırplar’dır” ifadelerini kullandı. Hollandalı Bakan Ollongren’a cevap niteliğinde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, “Katliam sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır. Srebrenitsa’yı unutmayacağız unutturmayacağız.” şeklinde konuştu.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, soykırımın 27’nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu.

Srebrenitsa’nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, “Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak.” dedi.

Srebrenitsa’daki anma törenlerine dair izlenimlerimi Yeni Şafak’ın Instagram hesabından hikayeler eşliğinde paylaşıyorum. Bu zincire de ekleme yapmaya gayret edeceğim. pic.twitter.com/geMQfZfa9i — Ersin Çelik (@ersinceliq) July 11, 2022

‘SOYKIRIMIN TEK SUÇLUSU SIRPLARDIR’

Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, “Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı.” diye konuştu.

Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, “Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey’deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa’daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda’yı sonsuza kadar birbirine bağladı.” dedi.

Bu arada kurbanların yakınlarınca 2007’de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa’nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda’yı suçlu bulmuştu.

NUMAN KURTULMUŞ: SUÇLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te işlenen soykırımın 27’nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuşan

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, soykırım kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti adına “bu insanlık suçunu” bir kez daha en kuvvetli ifadelerle lanetlediğini aktardı.

Numan Kurtulmuş, “Rahmetli Aliya İzetbegoviç’in ‘Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.’ sözlerinden yola çıkarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa’yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Srebrenitsa katliamı sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır.” diye konuştu.

Srebrenitsa’da yaşanan tarifsiz acının hala hissedildiğini belirten Kurtulmuş, “Srebrenitsalı bir yavrunun, belleğimize kazınan ‘Çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar anne, akar mı onların da kanları?’, o çığlığı bugün de yüreğinde hisseden, insanlık adına, bundan sonra bir daha bu duyguların yaşanmaması için gayret gösterenlere ne mutlu.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, soykırım suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmasının önemine işaret ederek, acıların tekrarlanmaması için küresel ölçekte artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

50 soykırım kurbanı toprağa verildi

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721’e yükseldi.

Srebrenitsa’daki anma törenlerine dair izlenimlerimi Yeni Şafak’ın Instagram hesabından hikayeler eşliğinde paylaşıyorum. Bu zincire de ekleme yapmaya gayret edeceğim. pic.twitter.com/geMQfZfa9i — Ersin Çelik (@ersinceliq) July 11, 2022

Yeni Şafak