Dünyaya örnek bayramlaşma

MEHMET NAYIFOĞLU

Hoşgörü şehri Mardin’de, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan bayramlaşma törenlerinde Müslüman, Süryani ve Ezidi vatandaşlar buluştu. Vali Mahmut Demirtaş, “Bu birlik ve beraberlik hem Türkiye’de hem dünyada örnek” dedi

Mardin’de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenleri farklı din ve kökenden vatandaşların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati mensupları da katıldı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, farklı dil ve dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı Mardin’in birlikteliğin sembolü olduğunu söyledi.

Hoşgörü şehri Mardin’de bayramların da hep birlikte kutlandığını dile getiren Demirtaş, “Daha önce Paskalya Bayramı vardı, onların bayramlarını tebrik etmiştik, bugün de Kurban Bayramı’nda hem Süryani vatandaşlarımızın hem diğer dine mensup vatandaşlarımızın gelip tebrik etmesi hakikaten bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu birlik ve beraberliğin hem Türkiye’de hem dünyada örnek olduğunu düşünüyorum” dedi.

HOŞGÖRÜNÜN SEMBOLÜ

Metropolit Özmen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında İslam aleminin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Özmen, “Diller ve dinler şehrinden şahsım ve Süryani cemaati adına bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Mardin hoşgörünün sembolüdür. Sadece Türkiye’mizde değil dünyada örnek olabilecek kapasitede bir şehir. Dolayısıyla bu örnek özellikle son zamanlarda bütün dünyaya öncülük eder. Bütün dünya Mardin’i örnek alır. Bu şekilde hoşgörüyü tesis edelim” ifadelerini kullandı.

‘BAYRAM NEŞESİNİ PAYLAŞIYORUZ’

Mardin’in Midyat ilçesinde ise kaymakamlık tarafından ‘birlik ve beraberlik bayramlaşması’ sloganıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, “Bugün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı’dır. Herkes burada bayramı yaşıyor. Kimin bayramı olursa diğer milletlerin de bayramı oluyor. Herkes beraber bayram yapıyor” dedi.

Midyat Müftü Vekili Nurullah Nur ise, “Özellikle Midyat özelinde dini, dili, ırkı, kültürü farklı olmalarına rağmen halk olarak biriz, beraberiz ve hep birlikte bu sevinci, bu bayram neşesini paylaşıyoruz” diye konuştu.

Sabah Gazetesi