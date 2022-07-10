İstanbul’daki sağanak yağışta tarihi kilise sular altında kaldı

Kilisenin zangoçu, yağan her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi

Cibali’de bulunan tarihi Aya Nikola İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış sonrası sular altında kaldı. Bölgede yapılan tramvay hattı sonrası kilisenin aynı sorunla karşılaştığı söyleniyor.

Sağanak yağışın etkisinde kalan İstanbul’da birçok ilçeden su baskını haberleri gelmeye başladı. O noktalardan biri de Fener, Cibali’de bulunan Aya Nikola Kilisesi oldu.

Ancak tarihi kilisenin durumu diğer noktalardan farklı. Ne zaman bir yağmur yağsa asırlık kilise yağmur sularının altında kalıyor.

Tarihi kilisenin avlusu ve kilise içi sular altında kalırken kilisenin zangoçu, yağan her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Saat gece 3 civarı başlayan yağış ile birlikte kiliseye su dolduğunu ifade eden Zangoç, gelen itfaiye ekiplerinin suyu tahliye ettiklerini ancak saat 12.00’de yeniden su basmaya başladığını söyledi.

En son 12 Haziran’da da benzer bir su baskını yaşadıklarını ifade eden zangoç Haliç Tramvay çalışmaları nedeniyle yağan her yağmurda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

T24