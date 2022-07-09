Tom Cruise Görevimiz Tehlike 8 filminin çekimlerini Westminster Abbey’de gerçekleştirmek için özel izin aldı

Top Gun: Maverick’in gişe başarısı ile kariyerinin en yüksek hasılatına ulaşan Amerikalı ünlü oyuncu Tom Cruise, sıradaki projesi çalışmalara başladı. Oyuncu, yeni Görevimiz Tehlike filminin çekimlerini Londra’daki Wesminister Abbey’de gerçekleştirmek için izin aldı.

Görkemli kraliyet etkinliklerine ev sahipliği yapan Westminster Abbey, Amerikalı oyuncu Tom Cruise için film setine dönüşüyor.

ÇEKİMLERİ KİLİSEDE YAPACAK

Cruise, Görevimiz Tehlike 8 filminin çekimlerini Westminster Abbey’de gerçekleştirmek için çok nadir verilen bir izin aldı.

SERİNİN 8. FİLMİ ÇEKİLECEK

60 yaşındaki oyuncu, kraliyet etkinliklerinin düzenlendiği Westminster Abbey’de yeni Görevimiz Tehlike filminin bazı sahnelerini çekecek.

MÜKEMMEL YERİ BULDU

The Sun’ın haberine, oyuncunun filmin çekimleri için kilise arayışında olduğu ve Westminster Abbey’nin bunun için mükemmel bir mekan olduğu belirtildi.

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Kilisenin genelde bu tür isteklere karşı oldukça katı bir tutum sergilediği ve talepleri geri çevirdiği biliniyor.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Pandemi nedeniyle Görevimiz Tehlike 7 filmininin vizyon tarihi ileri bir tarihe atılmıştı. Filmin 14 Temmuz 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.

Westminster’da çekimleri gerçekleşecek olan 8. Görevimiz Tehlike filminin ise 28 Temmuz 2024’te izleyiciyle buluşması planlandı.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Cruise’un İmkansız Görevler Gücü’nün (IMF) özel ajanı Ethan Hunt olarak yer aldığı casus gerilim serisi Görevimiz Tehlike’nin 7 filminden ilk fragman yayınlandı.



Fragmanda Tom Cruise’un yanı sıra, seriye yeni katılan Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi yıldızlar da dikkat çekiyor. Yönetmenliğini, serinin beşinci filminden itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie’nin üstlendiği ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ 14 Temmuz 2023’te vizyona girecek.

Fragmanı izlemek için tıklayın.

KRALİYET ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

Londra’nın Westminster kentinde yer alan Westminster Abbey, resmi kraliyet etkinliklerinin sık sık düzenlendiği dini bir mekan. Prens William ve Kate Middleton’ın düğünü, Şükran Günü törenleri ve birçok kraliyet etkinliği burada düzenleniyor.

FİLMİNİN GALASINA GELDİLER

Cruise, 36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin Londra’daki gösteriminde Prens William ve Kate Middleton ile bir araya gelmişti.

https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/magazin/tom-cruise-gorevimiz-tehlike-8-filminin-cekimlerini-westminster-abbeyde-gerceklestirmek-icin-ozel-izin-aldi,ce3ua7g-K0KHKchOEW7LNw/KOfWqgcbvEapSadeshJj3Q