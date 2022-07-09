Kongre üyesi 35 isimden Biden’a ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’ mektubu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi’nin 35 üyesi, 30 Haziran’da İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen NATO zirvesinde konuşan ve Türkiye’ye F-16 satılacağı yönünde sinyaller veren ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak, Türkiye’ye F-16 satışının reddini talep etti.

İNSAN HAKLARI İHALLERİNE VURGU

Biden’a gönderilen 8 Temmuz tarihli mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“30 Haziran’da İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) zirvesinde Blok 70 F-165’lerin potansiyel satışı ve Türkiye’ye verilen mekanik iyileştirilmelere ilişkin yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı derin endişe içinde olduğumuzu bildirmek isteriz. Bu satışın reddedilmesini şiddetle talep ediyoruz, çünkü bu satışın gerçekleştirilmesiyle Türkiye’nin ABD ve NATO’ya yönelik ittifak taahhütlerini çiğneyen ve yurtiçinde ve yurtdışında büyük insan hakları ihlalleri işlemeye devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ödüllendirmek olacaktır.

‘KİŞİSEL ÇIKARLARA ÖNCELİK VERDİ’

Erdoğan sürekli olarak kişisel çıkar için bölücü taktiklere müttefiklerinin ortak çıkarlarından daha fazla öncelik vermeyi seçti. Finlandiya ve İsveç’in saçma ve alakasız tavizler alana kadar NATO’ya katılmasını engelleme tercihi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ittifakın on yıllardır karşılaştığı en büyük krizi tetiklediğinden beri NATO’nun stratejik duruşunu desteklemek için asgari düzeyde çaba sarf ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

SAVAŞ SUÇLARI VURGUSU

Erdoğan’ın NATO ittifakının ortak çıkarlarına aykırı alarm verici taktikler kullanması kimse için şaşırtıcı olmadı. Rejimi, yıllardır Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için askeri gücünü defalarca kullandı. Türk ve Türk destekli kuvvetler bu süreçte Amerikan yapımı silah ve bileşenlerden yararlanarak Irak, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki hastaneler ve okullar gibi sivil hedefleri kasten bombalamak da dahil olmak üzere pek çok savaş suçu işledi. Ayrıca, ABD silahları Yunanistan ve Kıbrıs gibi NATO müttefiklerinin ve ortaklarının egemen olduğu sınırlarını ihlal etmek için defalarca kullanıldılar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’ya bağlı bir müttefikin eylemleri olmamalıdır.

‘ÖLÜM VE YIKIMA YOL AÇACAK’

Gelişmiş Amerikan savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı, Erdoğan’ı birdenbire iyi bir müttefik olmaya teşvik etmeyecek. Daha büyük olasılıkla bu silahlar bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma yol açacak. Türkiye, ABD silahları ve askeri operasyonları hakkında önemli taktik bilgileri potansiyel olarak Rusya’ya ifşa eden S-400 füze savunma sistemlerini kullanmaya devam ediyor. Ayrıca Erdoğan rejimi hileli seçimleri teşvik etmeye, sivil toplumu bastırmaya devam ediyor ve iktidarı elinde tutmak için ülke içinde insan haklarını kötüye kullanıyor. Türkiye ekonomisi gerilerken ve Erdoğan ülke ekonomisini tüm zamanların en düşük seviyesine geriletmişken, doğrudan kendi baskıcı partisi AKP tarafından kontrol edilen haber ajansları, NATO zirvesinde elde edilen tavizlerde olduğu gibi, her türlü büyük silah satışını Erdoğan’ı desteklemek için propaganda olarak kullanacak.

‘TÜRK ORDUSUNA DESTEK SAĞLANMAMALIDIR’

Yönetiminiz, Türkiye’ye yeni F-16’ların ve modernizasyon kitlerinin satışını artırmaya çalışırken, Kongre Üyeleri olarak bunun ilerlemesini önlemek için bize verilen her türlü önlemi alacağımızı bilmenizi isteriz. Daha önceki örnekler gösteriyor ki NATO ittifakını baltalama çabalarını ödüllendirmeye devam edersek Erdoğan’ın davranışları değişmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye’nin ordusuna daha fazla destek sağlamamalıdır. Bu endişelere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Zamanında yanıtınızı bekliyoruz.”

İMZACILAR

Kongre üyeleri Frank Pallone JR, Gus M Bilirakis, Caroline B. Malloney, Chris Pappas, Dina Tittus, John Sarbanes, James P. McGovern, Nicole Malliotakis, Albio Sires, Raul M. Grijalva, Jan Schakowsky, Karen Bass, Jackie Speier, David G. Valadao, Raja Krishnamoorthi, Brad Sherman, Adam B. Schiff, Anna G. Eshoo, Mike Doyle, Christopher H. Smith, Ted W. Lieu, Peter Welch, Susie Lee, Brian Fitzpatrick, Grace Meng, Josh Gotteheimer, Louie Gohmert, Judy Chu, Chuck Fleischmann, Jim Costa, Donald Payne Jr., Linda T. Sanchez, Grace F. Napolitano, David N. Cicilline, Tony Cardenas’in imzasının yer aldığı mektup, ayrıca Dış İşleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’e de gönderildi. (MA)

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