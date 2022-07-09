İstanbul’da Kurban Bayramı coşkusu! Ayasofya Cami tıklım tıklım

MUSTAFA BAKIRHAN

İstanbul’da binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için başta fethin sembolü Ayasofya Camii başta olmak üzere Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerine akın etti. Binlerce Müslüman camileri tıklım tıklım doldururken camilerin dolması sonucunda vatandaşlar camilerin bahçesinde namaz kıldı.

İstanbul’da binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. İstanbul’un fethinin sembolü olan seneler sonra tekrar cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya Camii başta olmak üzere Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camileri bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar tarafından doldu.

Camilerin kısa sürede dolması sonucu çok sayıda vatandaş camilerin avlusunda yere serdikleri seccade ve kartonlar üzerinde bayram namazını eda etti.

AYASOFYA CAMİ TIKLIM TIKLIM

Kurban Bayramı namazını İstanbul’un fethinin sembolü olan ve yıllar sonra tekrar cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya Camii’nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren camiye akın etti.

Ayasofya Camii binlerce Müslüman tarafından kısa sürede dolduruldu. Kalabalığın camiye sığmaması sonucu binlerce kişi, Sultanahmet Meydanı’nda yere serdiği karton ve seccadelerin üzerinde bayram namazını kıldı.

YAPILAN DUALARA EŞLİK ETTİLER

Bayram namazı öncesinde okunan Kuran-ı Kerim-i dinleyen vatandaşlar yapılan dualara eşlik etti. Kılınan bayram namazının ardından ellerini semaya açan binlerce kişi hep birlikte dua etti. Camiye aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar bayram namazı sonrasında aileleriyle bayramlaştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA AYASOFYA CAMİİ’NDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da Kurban Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte Ayasofya Camii’nde kıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Şentop, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Sabah Gazetesi