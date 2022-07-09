İstanbul Havalimanı’nda ‘Erivan’ tepkisi: ’20 saattir bekliyoruz’

İstanbul Havalimanı; Erivan’a gitmek için bilet alan yolcuların tepkilerine sahne oldu.

GERÇEK GÜNDEM – Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri olan karşılıklı uçuşlar Şubat ayında başlatıldı.

İki ülke arasındaki uçuşlar, 2020’den bu yana yapılmıyordu.

İSTANBUL HAVALİMANINDA GERGİNLİK

Ermenistan ile Türkiye arasındaki uçuşlar ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir adımdı.

Ancak, bugün İstanbul Havalimanı; Erivan’a gitmek için bilet alan yolcuların tepkilerine sahne oldu.

Edinilen bilgilere göre; yolcular, “20 saattir uçaklarının kalkmadığını” belirterek yetkililere tepkilerini iletti.

Gerilimin artması üzerine yolcuların olduğu böyleye polisler geldi.

https://www.gercekgundem.com/guncel/349024/istanbul-havalimaninda-erivan-tepkisi-20-saattir-bekliyoruz