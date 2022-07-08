Vatandaşlık başvurusunda patlama

Ermenistan vatandaşlığı için başvuranların sayısı muazzam hacimlere ulaştı

Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuranların sayısı özellikle son 2 ayda muazzam bir hacme ulaştı ve kimlik kartı başvurularının sayısı da önemli ölçüde arttı.

Ermenistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, Milli Meclis’in özel oturumunda, Ermenistan Cumhuriyeti Vatandaşlık Yasasında Değişiklikler ve İlaveler Hakkında Kanun taslağının görüşülmesi sırasında, “Projenin amacı, ekonomi, bilim, kültür, sağlık, spor, spor alanlarını geliştirmek amacıyla, basitleştirilmiş vatandaşlık elde edecek olan şahısların çevresini genişletmektir”,- dedi Fidanyan.

Konunun olağanüstü bir oturumda görüşülmesinin, aciliyetini haklı çıkardığını söyleyen Fidanyan, “Herkesin çok iyi bildiği nedenlerden dolayı, bu yıl boyunca ve özellikle son 2 ayda, Ermenistan vatandaşlığına başvuranların sayısı ile Ermenistan vatandaşı pasaportu ve kimlik kartına başvuranların sayısı muazzam hacimlere ulaştı”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu