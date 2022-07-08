Papa Françesko, Temmuz Ayı Duasını Yaşlılara Adadı

Papa Françesko, Temmuz ayı duasını yaşlılara adayarak, Katolik Kilisesi’nden Temmuz ayı boyunca yaşlılar için dua etmesini istedi.

Yaşlılar için dua isteği, Haziran ayında aileler ve Mayıs ayında gençler için dua isteğinin ardından geldi. Papa Françesko, ‘‘Aramızdaki yaşlıların önemine değinmeden aileden söz edemeyiz. Yaşlı insanlar genellikle bakım, düşünce ve merhamet konusunda özel bir duyarlılığa sahiptir’’ dedi.

Dünya Çapında Dua Ağı’nın bir parçası olan ‘aylık dua niyeti’ videosu, Vatikan Dicastery aracılığıyla paylaşıldı. Papa, ‘‘Bir halkın köklerini ve anılarını temsil eden yaşlıların deneyimleri ve bilgelikleri aracılığıyla yeni nesilin geleceğe umut ve sorumlulukla bakması için dua ediyoruz. Savaşın hâkim olduğu dünyada, gerçek bir merhamet devrimine ihtiyacımız var. Bu konuda yeni nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Yaşlılarımız yaşamı besleyen bir ekmektir, halkın gizli bilgeliğidir. Bu yüzden onlara adanan bir gün belirledim. Yaşlılar için dua edelim ki, merhamet öğretmenleri olabilsinler, deneyim ve bilgelikleri gençlerin geleceğe umutla ve sorumlulukla bakmasına yardımcı olsun’’ dedi.

Dünya Çapında Dua Ağı’ndan Alberto Sordi Vakfı direktörü Ciro Intino, ‘‘Toplumumuz giderek yaşlanıyor, ancak yine de yaşlıları dışlama, kimliklerini ve sosyal rollerini krize sokma eğiliminde. Ne yazık ki, yaşlıların bakım ve varoluşsal gereksinimlerine yeterli karşılık verilmiyor. Bugün çok sayıda yaşlıyı zorlayan yalnızlık koşullarını önlemek amacıyla yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal ve sosyomedikal politikalar açısından yapılması gerekenler var’’ dedi.

Laity, Family and Life Dicastery’nin başkanı Kardinal Kevin Farrell, ‘‘Papa Françesko, bizi yaşlıların öneminin farkına varmaya ve bunu düzenli bir pastoral yardımla yapmaya davet ediyor. Bu, acil bir durumla başa çıkmak için mücadele etmek değil, uzun vadeli pastoral çalışmanın temellerini atmakla ilgili’’ dedi. (CNA)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-temmuz-ayi-duasini-yaslilara-adadi/