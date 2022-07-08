İsa heykeli

İsa heykeli, turistlerin Ermenistan’a olan ilgisini artıracak

Ermenistan Hükümeti, “Multi Group” şirketinin başkanı Gagik Tsarukyan tarafından Hatis Dağı’nda İsa heykelinin inşası projesine olumlu ön değerlendirmede bulundu.

Başbakan Nikol Paşinyan 7 Temmuz’daki Bakanlar Kurulu toplantısında, “İlgili devlet kurumları görüşüp, bir karar vermeli.

Projeyle ilgili ön değerlendirmemiz olumlu, çünkü Ermenistan’a önemli bir turistik ilgi getireceğine inanıyoruz.

Konuyla ilgili birimlerimizin konuyu zamanında görüşeceğini ve projenin planlandığı gibi ilerleyeceğini umuyorum”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu