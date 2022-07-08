Ermenistan değil, Türkiye yararlanacak

Ulaşım engelinin kaldırılmasından yararlanacak olan Ermenistan değil, Orta Asya’ya erişim elde edecek olan Türkiye’dir

Türkolog Hakob Çakıryan, “Ulaşım engelleri nihai olarak kaldırıldığında, Ermenistan değil, Azerbaycan’a ve Orta Asya’ya doğrudan çıkış yapacak olan Türkiye bundan fayda sağlayacaktır.

Türkiye’nin, 30 yıl öncesinden bilinen üç ön koşulunun henüz var olduğunu belirten Çakıryan, “Bu otuz yıl boyunca Türkiye’de hükümetler değişti, ancak Soykırımın tanınmasını reddetme, Artsakh halkına Bakü’nün gücünü ve kendi sınırlarını tanımaya zorlama talepleri de devam etti.

Sadece üslup değişti, Ermenistan’a yönelik düşmanca politika kaldı”,- dedi.

Çakıryan’a göre, ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin müzakerelerde Ankara’nın Erivan’a yönelik ön koşullarının olmaması, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile açıklanabilir.

Ancak Ankara’nın, bu ön koşulları “Bütün bölgenin yararlanacağı makul bir pozisyon benimseyin” şeklinde Yerevan’a çağrı niteliğinde sunmasını engellememektedir.

Aslında Türkiye, barış ve bölgesel istikrarla ilgili bu tür görüşmelerle, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri düzenleme sürecine yalnızca dolaylı olarak dâhil olmaya çalışıyor.

Ülkeler arasındaki süreçlerin paralel olarak ilerlemesi gerektiğini belirten Çakıryan, barış anlaşmasının imzalanmasından önce Azerbaycan birliklerinin Ermenistan topraklarından çekilmesi ve Ermeni savaş esirlerinin iade edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu