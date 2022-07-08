Ekonomik ilişkiler ve Ermeni Soykırımı

Türkiye ile ekonomik ilişkiler ve Ermeni Soykırımı birbirine karıştırılamaz

Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın yönetim kurulu başkanı ve “Aurora” insani yardım girişiminin kurucu ortağı Nubar Afeyan, 7 Temmuz’da Erivan’da gazetecilerle yaptığı bir konuşmada, “Bazı süreçleri (Ermeni Soykırımı) diğerlerinden ayırmak gerekir, karıştırmak değil”,- dedi.

Afeyan’a göre, Ermeni Soykırımı, tarihi bir gerçektir, bu nedenle hiçbir hükümet onu etkileyemez ve Soykırım olmasaydı Ermenilerin çoğunluğu dünyaya dağılmazdı.

“İki yıl önce dünya medyası benim aşımdan bahsederken, Türkiye’de benim bir zamanlar başka bir ülkeye taşınmış bir Türk olduğumu yazdılar ve orada Ermenilerin öldürülmemesi durumunda belki bizim hala orada yaşıyor olacağımız konusunda bir tepki geldi”,- diye ekledi Afeyan.

Konuşmaların bu yönde gelişmesi gerektiği, geçmişe değil, bugüne ve geleceğe odaklanılması gerektiğine olan güvenini dile getirdi.

“Geçmiş, yasal ve diğer yöntemlerle araştırılmalı, Türkiye’nin taahhütleri ve yaklaşımları takip edilmelidir.

Ancak tüm bunlar, ekonomik bağları dikkatli ve kademeli olarak oluşturamayacağımız anlamına gelmiyor.

Sonuçta biz, Ermenistan’ın gelişmesini istiyoruz.

Biz bu bölgede yaşıyoruz ve Ermenistan başka yere taşınamaz”,- dedi Afeyan.

7 Temmuz’da Afeyan’a Erivan Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Ermenistan Kamu Radyosu