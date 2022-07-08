Civan Gasparyan büstü Yerevan’da açıldı

Geçtiğimiz yıl 6 Temmuz’da hayatını kaybeden efsanevi duduk sanatçısı Civan Gasparyan için hazırlanan büst, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da açıldı.

Yerevan’daki Komitas (Gomidas) Pantheon’da yer alan büst, heykeltıraş Aleksan Babayan tarafından yapıldı.

Uluslararası üne sahip müzisyen geçtiğimiz yıl 6 Temmuz’da 93 yaşındayken hayata veda etmişti.

Gasparyan’ın torunu Jivan Gasparyan Jr., törende duduk çaldı ve bir konuşma yaptı. Gasparyan Jr., “Dedem derdi ki, iyi yapmayacaksan, hiç yapma. Bu benim için büyük bir sorumluluktu. Onun güveni bana ilham veriyordu. Ve her zaman bir insanın hayata nasıl veda ettiğinin önemli olduğunu söylerdi” diye konuştu.

Bu yıl sadece Ermenistan’da değil, Rusya’da da Gasparyan için bir dizi etkinlik ve konser planlanıyor.

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahram Dumanyan da yaptığı konuşmada sanatçının eserlerine ve çalışmalarına atıfta bulunarak “Civan Gasparyan sayesinde bugün dünyanın farklı köşelerinde hepimiz dudukun milli enstrümanımız olduğunu gururla ifade ediyoruz” dedi.

Agos