Çember: Sırlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Sırlar Apartmanı bu akşam Tv’de!

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Çember: Sırlar Apartmanı filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Serinin son filmi izleyenleriyle buluşurken cinayet büro ekibi yeni bir cinayeti çözmek üzere kollarını sıvıyor. Öte yandan Kanal D izleyenleri “Çember: Sırlar Apartmanı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Çember: Sırlar Apartmanı isimli yapıma dair merak edilen tüm detaylar…

Çember: Sırlar Apartmanı filmi için nefesler tutuldu. Serinin son filminde yine cinayet büro ekibinin çözmeye çalıştığı olaylar silsilesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Yapımın izleyenleri “Çember: Sırlar Apartmanı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Çember: Sırlar Apartmanı filmine dair merak edilen tüm detaylar…

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı’nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır. Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir.

Selçuk Güneş’in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

Özgürcan Çevik,

Tuvana Türkay,

Barış Bağcı

Sabah Gazetesi