Bazı ürünlerin ihracatına kısıtlama

Ermenistan’dan sığır, koyun ve atların ham derilerinin ihracatı altı ay boyunca yasaklanacak.

Hükümet, sığır, koyun ve at derilerinin ihracatına 6 ay süreyle geçici bir yasak getiren bir karar kabul etti.

Ermenistan için önemli olan bir ürünün ihracatını sınırlamak, yerel üretimi korumak ve ona bir hammadde tabanı sağlamak ile aynı zamanda Ermenistan endüstrisinin faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, yerinde işlenecek ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirilmesini sağlayacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu