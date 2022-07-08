Aziz Thaddeus Manastırına Hac Yolculuğu

İran ve Ermenistan’ın “Havari Aziz Thaddeus Manastırına Hac Yolculuğu” uygulamasına UNESCO’dan yanıt

UNESCO himayesindeki Uluslararası Enformasyon ve Ağ Oluşturma Merkezi, özel bir yazıda, Ermenistan’ın, İran ile birlikte hazırladığı “Havari Aziz Thaddeus Manastırına Hac Yolculuğu” konulu başvurusunun UNESCO’ya kaydına atıfta bulundu.

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin kurucusu olarak kabul edilen havarilerden Thaddeus’un anısına inşa edilmiş olan ve İran’ın Maku bölgesinde, tarihi Artaz eyaletinde yer alan Aziz Thaddeus (Tadeus) Manastırı, tarihi Ermenistan’da Hıristiyanlığın kuruluşunun ilk kanıtlarından biri olarak kabul edilir.

Tadei Manastırı, St. Stepanos ve Dzordzor manastırları ile birlikte 2008 yılında İran İslam Cumhuriyeti tarafından sunularak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne “İran’daki Ermeni Kiliseleri” adı altında tescil edilmiştir.

Bütün Ermeniler için özel bir anlamı olan Havari Thaddeus Manastırı ve hac ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti’ndeki asırlık Ermeni kültürel varlığının ve sürekliliğinin kanıtı, kültürel ve dini özgünlüğü koruma çabalarının ve diyaloğun kanıtıdır.

Her yıl Temmuz ayında, belirlenen günlerde, havari Thaddeus’a adanmış üç günlük bir hac gezisi düzenlenir ve bu hacca İran, Ermenistan ve yurtdışından birçok Ermeni Hıristiyan katılır.

Ayinler, kurban törenleri, vaftizler, şarkılar ve danslar gerçekleştirilir.

Bu yıl hac, 28-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

“Havari Manastırı Aziz Thaddeus’a Hac Yolculuğu” başvurusunun tescili, somut ve somut olmayan kültürel mirasın yanı sıra, Ermenistan-İran kültürel işbirliğinin ortak korunmasını temsil etmesi nedeniyle değerlidir.

Ermenistan Kamu Radyosu