Almanya’da Êzidi soykırımının tanınmasına dair resmi prosedürün ilk adımı atıldı

Almanya’da, IŞİD’in Êzidilere yönelik saldırılarının ‘Êzidî soykırımı’ olarak tanınmasına dair 60 bin imzalı tasarısı talebi, Meclis Dilekçeler Komisyo’nunda kabul edildi.

3 Ağustos 2014’te IŞİD’in Êzidilere yönelik soykırımı 2021 yılında Almanya’da soykırım olarak tanınması için 60 bine yakın imza toplanarak Almanya Federal Meclis’in Dilekçe Komisyonu’na başvuru yapılmıştı.

Federal Meclis’in Dilekçe Komisyonu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu’ndaki uzmanların görüşüne başvurduktan sonra Federal Meclis’in Dilekçe Komisyonu ‘Êzidî soykırımını tanınsın’ talebini kabul edildi. Komisyonun ‘talep edilsin’ şeklindeki tasarısı, mecliste grubu bulunan partilerden parlamenterlerin desteğini alarak oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki aşamada Êzidi soykırımının kabul edilmesi için yeni bir yasa tasarısı hazırlanarak Federal Meclis’in Genel Kurulu’na sunulacak. Genel Kurul kabul ettikten sonra Federal Meclis’te oylama yapılacak. Federal Meclis’te yapılacak oylamada gereken çoğunluk elde edildiği takdirde Almanya IŞİD’in Êzidileri katletmesini soykırım olarak tanımış olacak.

Yeşiller milletvekili ve İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komitesi Başkanı Max Lucks, “Soykırımın tanınması, Êzidî toplumu için travmanın üstesinden gelmede önemli bir adımdır” dedi.

3 Ağustos 2014’te Şengal’e yönelik başlatılan soykırım saldırıları sırasında binlerce Êzidî katledildi, binlercesi kaçırılarak cinsel köle statüsüne indirgendi ve pazarlarda satıldı. Halen binlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Doğrulanmış verilere göre IŞİD en az 5 bin kişiyi katletti, 7 bin kişiyi kaçırdı.

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