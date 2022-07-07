Yabancı ülkelerde yaşayan Ermenilerin vatandaşlığı alma başvurularında önemli ölçüde artış

Ermenistan Polisi, Pasaport ve Vize Departmanı ile bölgesel pasaport hizmetlerinin bazı faktörlerden dolayı şu an çok yoğun çalıştığını açıkladı.

Yapılan açıklamada özellikle yaz aylarında, mevsimsel özellikler nedeniyle pasaport almak veya değiştirmek için başvuranların sayısının önemli ölçüde arttığını belirlendi. Özellikle tatil amacıyla yurtdışına çıkmak ve yurtdışında geçerliliğini uzatmak için pasaport başvurusunda bulunan Ermenistan vatandaşlarının sayısı ve ayrıca Ermenistan’a yabancı ülkelerden gelenler Ermenistan vatandaşlığı alma veya pasaport değiştirme başvuruları artmıştır.

2022 yılının önceki yıllardan önemli ölçüde farklı olduğunu ifade edilen açıklamada, yabancı ülkelerde yaşayan hemşehrilerimizin Ermenistan vatandaşlığı alma başvuruların görülmemiş ölçüde arttığını da vurgulandı.

Karşılaştırma için, Ocak-Haziran 2021’de Ermenistan vatandaşlığı için başvuru sayısı 3448 iken, 2022’de aynı dönem için 9917’ye varmı yani yaklaşık üç kat daha fazla başvuru geldi.

Ermenistan Kamu Radyosu