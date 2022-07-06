Ne ulusal sulak alan dinliyorlar ne inşaat yasağı: Gökçeada’da Tuz Gölü Lagünü’ne yapılan otel inşaatı devam ediyor

Gökçeada’da flamingo ve ada martılarının uğrak noktası ulusal sulak alan olan Tuz Gölü lagününün dibinde yapılan otel inşaatı yasağa rağmen devam ediyor.

GERÇEK GÜNDEM – MELİKE ÇAPAN

Türkiye’nin 11 sakin bölgesinden biri olan Gökçeada’da Tuz Gölü lagününe yapılan otel inşaatı devam ediyor.

Otelin Milli Parklar tarafından ilan edilen ulusal sulak alana yapılması tepki çekerken 15 Haziran’da başlayan inşaat yasağına da uyulmadığı görüldü.

Adadan gelen görüntülerde otel inşaatının tam hız devam ettiği ortaya çıktı.

Gerçek Gündem Ulusal sulak alanına yapılan otel inşaatını 11 gün önce duyurmuştu.

25 Haziran’da Gerçek Gündem’e konuşan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, konuya ilişkin olarak “Orası Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış bir plan olmasaydı bu konuyla ilgili mesuliyetim olduğunu söyleyebilirdim. 26 yıl önce onaylanmış bir imar planıyla alakalı bana dilekçe verildiğinde oranın imar planını vermek durumundayım. Yasalarla ilgili bir hukuk devletiysek. Doğruluğunu ve yanlışlığını tartışıyorsak. Tabii ki yanlış. Keşke yapılmasaydı” demişti.

YETKİLİLER SESSİZ

11 gün sonra konuyla ilgili yetkililer hiçbir işlem yapmazken otel inşaatının da yasağa rağmen devam etmesi tepkilere yol açıyor. Gökçeada’da Yıldızkoy’un imara açılması kararı sonrası kurulan ve imar kararının geçici olarak durdurulmasında büyük rol oynayan Ada Dayanışması bu kez de Tuz Gölü Lagünü için harekete geçti.

Dayanışma, hem Gökçeada Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dilekçe verdi. Dayanışma, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türünün yaşam alanı olan Tuz Gölü lagünü için Change.org üzerinden de bir kampanya başlattı.

Dayanışma kampanya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Flamingolar ve ada martıları başta olmak üzere 181 kuş türü, 184 bitki türü, 2 memeli, 2 çift yaşar, 2 sürüngen olmak üzere toplamda 371 canlı türünün yaşam alanı olan, Gökçeada Lagünü (Tuz Gölü) koruma sahası içinde, lagüne sadece birkaç yüz metre mesafede, inşaat yasağına rağmen otel yapımına başlanmıştır. Ayrıca yine lagüne yakın mesafede, 99 yıl faaliyette kalacak Andezit Ocağı yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Bölgedeki canlı türlerinin yok oluşuna zemin hazırlayan, otel inşaatının acilen durdurularak ruhsatının iptal edilmesini; lagünün “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” statüsü göz önünde bulundurularak kıyı imar planının yeniden yapılmasını ve Andezit Ocağı Projesine uygunluk verilmemesini, ÇED sürecinin sonlandırılmasını istiyoruz.”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Dayanışmaya bu süreçte destek veren yapılardan bir tanesi de Kaz Dağları Ekolojik Platformu oldu. Kaz Dağları Ekolojik Platformu Gökçeada Eş Sözcüsü Bedirhan Şeker Gerçek Gündem’e konuştu.

Şeker, konuyla ilgili olarak Ada Dayanışması ile birlikte yüzlerce dilekçe verdiklerini ifade etti. Lagünün Milli Parklar Koruma Dairesi tarafından 2018’de ulusal sulak alan ilan edildiği hatırlatan Şeker, “2018 yılı itibariyle Çevre Şehircilik imar sahasında güncelleme yapmamış. Burada ya bakanlıklar arası bir iletişimsizlik ya da görmezden gelme söz konusu. Bununla ilgili dilekçelerimizi verdik” dedi.

Konuyla ilgili herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Şeker, inşaat yasağına ilişkin olarak da gerekli bildirimleri belediyeye yaptıklarını, 15 gün içerisinde geri dönüş alamazlarsa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Şeker şöyle devam etti:

“Konuyu belediyeye sorduğumuzda ‘Daha yazı gelmedi’ dediler. İçeriden bilgi geldi ve anında öğrendik ki yazı gelmiş. Turistik bölgeyi etkilemediği için saat 10.00 ile 17.00 arasında inşaat devam edebiliyor, deniliyor. Böyle açıklar var.”

İsmini vermek istemeyen bir Gökçeada sakini konuya dair, 2018 yılından sonra oradaki imar planında değişiklik yapılması gerektiğini ancak belediyenin bu değişikliği yapmadığını ifade etti. İmar planında değişiklik yapılmadığı için otele ruhsat verildiğini kaydeden Gökçeada sakini “Belediyenin yaptığı kağıt üzerinde yasalara uygun ama burası ulusal sulak edildikten sonra imar planında değişiklik yapılması gerekiyordu. Eski imar planına göre ruhsat verilmiş” dedi.

YIKIM KARARI ÇIKAN KAÇAK YAPIDA YENİDEN İNŞAAT BAŞLADI

Gökçeada sakini son dönemde adada inşaat faaliyetlerinde artış olduğunu hatta Kaleköy’de yıkım kararı olan iki yapıda yeniden inşaata başlanıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılında sit alanı üzerinde olduğu gerekçesiyle Gökçeada Kaleköy’de inşaatına başlanan 2 betonarme yapı mühürlenmiş ve yıkımına karar verilmişti.

Bakanlığın yıkım kararı uygulanmadı.

İşte yıkım kararı verilen yapının 2020 yılı ve bugünkü fotoğrafları:

https://www.gercekgundem.com/cevre/348697/ne-ulusal-sulak-alan-dinliyorlar-ne-insaat-yasagi-gokceadada-tuz-golu-lagunune-yapilan-otel-insaati-devam-ediyor