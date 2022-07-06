Ezidi Adalet Komitesi raporu: Türkiye, Ezidi Soykırımı’nda IŞİD’e göz yumdu

İnsan hakları avukatları tarafından kurulan Ezidi Adalet Komitesi (YJC), ‘Devlet Sorumluluğu ve Ezidi Soykırımı’ raporunda Türkiye’yi Ezidi Soykırımı’na göz yummakla suçladı.

Devletlerin Ezidi Soykırımı’ndaki rolünü ve ihmallerini araştıran Ezidi Adalet Komitesi (YJC), üç buçuk yıldır üzerinde çalıştığı raporu tamamladı. Beş uluslararası insan hakları örgütünden önde gelen avukatların oluşturduğu komite, “Türkiye’nin Ezidi Soykırımı’ndaki işbirliği nedeniyle uluslararası bir mahkemede yargılanması” çağrısında bulundu. Raporda, Suriye ve Irak devletlerinin de katliamları engelleme sorumluluğunu yerine getiremedikleri belirtildi.

13 ÜLKE İÇİNDE EN AĞIR ELEŞTİRİLER TÜRKİYE’YE

Raporda, IŞİD’in 2013’te gerçekleştirdiği soykırım sırasında 13 ülkenin eylemleri incelendi. Komite, soykırımı IŞİD gibi üçüncü bir tarafın gerçekleştirmesine rağmen ülkelerin, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında, kendi toprakları üzerinde bunu engelleme konusundaki bağlayıcı bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ezidi Soykırımı’nda üç ülkenin gerekli adımları atmadığı sonucuna varılırken, en ağır eleştiriler Türkiye’ye getirildi.

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