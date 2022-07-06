Elmayı bağışlaması için Papa’ya açık mektup

Dole’un talebi elmanın İlk Günah’la değil, ilk sağlıklı atıştırmalık olarak anılması.

Sencer Uçar

Gıda markası Dole, Hıristiyan inanışına göre Adem ve Havva’nın Cennet’ten kovulmalarına neden olan İlk Günah hadisesinin yasaklı meyvesi elmanın aklanması için harekete geçti. Marka, Dünya Meyve Günü’nde İtalyan La Repubblica gazetesinde tam sayfa açık mektup yayımlayarak elmanın bağışlanmasını talep etti.

Grey Londra’nın hazırladığı ilanda elmanın bir meyvenin başına gelebilecek en ağır PR faciasına maruz kaldığı, üstelik İncil’deki ağaç meyvesinin Yunancadan Latinceye elma olarak geçmesinden kaynaklı çeviri hatasının da kurbanı olduğu ifade ediliyor. İlk Günah’ta geçen meyvenin yerini patates kızartması gibi sağlıksız yiyeceklerin alabileceğini öneren markanın bir diğer önerisi ise elmanın “İlk Sağlıklı Atıştırmalık” unvanını alması.

Değişiklik istemelerinin cesur ve provokatif bir talep olduğunu bildiklerini ancak Papa’ya ya da Kilise’ye karşı bir saygısızlık niyetinde olmadıklarını söyleyen Dole Paketli Yiyecek ve İçecek Grubu Başkanı Pier Luigi Sigismondi, yanlış tanıtımına çözüm getirebildikleri taktirde elmanın faydalarına odaklanan, herkesi sağlıklı besine ulaştırma amaçlarıyla da tutarlı bir global anlatıyı hayata geçirebileceklerini ifade etti.

KÜNYE

Reklamveren: Dole

Dole Reklam Ajansı: Grey Londra

https://mediacat.com/elmayi-bagislamasi-icin-papaya-acik-mektup/