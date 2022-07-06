Diziye uyarlanan kitaplar

Sayım Çınar

Geçenlerde İzzet Pinto ile görüştüm, kendisi TV içerik dağıtıcısı olan Global Agency’yi kurucusu.

Edebiyattan diziye uyarlanan kitapları sordum.

Kataloğundan iki özel dizi çıktı. Bakın neler diyor Pinto:

“Birisi ‘İstanbullu Gelin’. Gülseren Budayıcıoğlu’nun da ‘Hayata Dön’ adlı kitabından esinlenerek yapılmış bir dizidir. 40’dan fazla ülkeye satıldı ve yayınlandığı ülkelerde yüksek reytingler aldı. Özellikle İsrail’de büyük bir fenomen haline geldi, dizinin ismiyle restoranlar açılmış, başrol oyuncusu Özcan Deniz’in yer aldığı konsere büyük ilgi olmuştur. Türk dizilerinin popülaritesi İsrail’de bu diziyle zirve noktasına ulaşmıştır.

Diğeriyse ‘Çalıkuşu’. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi TİMS Productions tarafından 2013 yılında 30 bölüm olarak çekilmiştir ve Kanal D’de yayınlanmıştır. Dizi uyarlanırken döneme ve karakterlere sadık kalınmaya çalışılmış, ayrıca bazı yan karakterler ve öyküler de kurgulanmıştır.”

Mezarlıklarda gizlenen sanat

Ülkemizde yayıncılık alanında ilginç ve sevindirici gelişmeler oluyor. Bunlardan biri de sosyal sorumluluk projeleri. Bu gelişmenin yeni örneğini Uzmar Denizcilik gösterdi. Maestro Reklamcılık’la birlikte Edirne’de mezarlıklarda yer alan gömüt taşları derlendi.

Kitabı Devrim Yaman ve Cem Altınel hazırladı. Asırlar boyunca bu bölgede yaşam sürmüş Türk, Yunan ve Bulgarların yanı sıra Müslüman, Musevi, Ermeni ve Levanten sakinlerin mezar taşları Edirneli oyma (Hakkak) ustalar tarafından yapıldı. Tarihe tanıklık eden 640 sayfalık “Edirne’nin Gömüt Taşları” adlı çalışma tam 2.5 yıl sürdü.

İyileşme kitabı

Geliştirdiği, NeuroFormat Sistemi’yle bugüne dek yüz binlerce okurun kronik ağrılardan ciddi rahatsızlıklara pek çok sorunu alt etmesini sağlayan M. Barış Muslu’nun yeni kitabı “Anne Beni İyileştir”, Doğan Kitap tarafından yayımlandı. NeuroFormat, nörolojiyi formatlama, yeniden biçimlendirme anlamına geliyor. Tüm kitapları aylarca çoksatanlar listelerinden inmeyen Muslu, bu kitapla NeuroFormat Sistemi’ni çok farklı bir acıdan ele alarak anneler aracılığıyla çocukların sağlığında da büyük rol oynadığını ve belki de tüm çarenin annelerde olduğunu söylüyor.

İnsanlığın günümüzdeki durumu

Yeni bir dünya düzeni yaratmak gerçekten insanlığın son şansı mı?

Türkiye’nin konumu ve durumu yeni dünya düzeninde ne derece kritik?

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder ve ünlü tarihçi Gregor Schöllgen’in kaleme aldığı “Son Şans” bu tür sorulara yanıt arıyor.

İnsanlığın günümüzdeki durumunu baştan sona akıcı bir anlatımla ortaya koyan “Son Şans”, Epsilon logosuyla raflarda yerini aldı.

Usta bir tarihçi ve eski bir politikacının dünyanın durumunu birlikte analiz ettiği kitap, Gerhard Schröder’in politik deneyimiyle Gregor Schöllgen’in tarih bilgisini bir araya getiriyor. Yurtdışında büyük ilgi gören kitap Türkiye’de Aykut Cumbul’un çevirisiyle okurlarla buluştu.

Sesli kitap oldu

Türk edebiyatının yaşayan ustalarından, Türkiye’nin ilk Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk’un eserleri Türkiye’nin en büyük yerli sesli kitap platformu Dinlebi tarafından sesli kitaba dönüştürülüyor. İlk olarak son kitabı “Veba Geceleri”nin sesli formatı ile edebiyatseverler ile buluşan Orhan Pamuk’un romanları, bugüne kadar 60’tan fazla dile çevrilerek,100’den fazla ülkede yayınladı.

Kitap dünyasından kısa kısa...

* Haziran ayında Kafka Kitap, deneyimli editör ve metin yazarı Şebnem Soral Tamer’in ilk romanı “Gece Denizi”ni ve Türkiye’nin en sevilen düşünürü Sadık Usta’nın “Ütopya ve Masalbilim-Binbir Gece Masalları” adlı kitabının yeni edisyonunu yayımladı. Kafka Kitap logolu tüm kitaplar, raflarda ve internet satış sitelerinde!

* Aşkla isyanı bütünleştiren şiirleriyle tanınan Cemal Süreya, hiç şüphesiz “Üvercinka” ile İkinci Yeni şiirinin öncülerinden olmuştur. “Bir Kırlangıcın Daha Var” şiiri şairin fikir eğiliminin değil, kişiliğinin belirleyeceğine inanan, şiirin “insan töresi, insanın kendisi” olmasını isteyen Cemal Süreya’nın “Sevda Sözleri”nden bir seçki.







* 7 Mehmet… 1937 yılında kurulmuş; dede, baba ve şimdi torun, üç nesil, Antalya’nın hatta Türkiye’nin simge restoranlarından biri olmuş. Peki bu restoran niye bu kadar özel? Hikâyesi ne? İsmi niye 7 Mehmet? Bir restoranın 100 yıla yakın süre efsanesini büyüterek, lezzetlerini çeşitlendirerek ayakta kalmasının sırları neler? Alfa Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan “7 Mehmet-Hikâyeler, Ürünler ve Tarifler”, hem bu sorulara yanıt verecek, hem öğretecek hem de tarifleriyle sofralarınızı şenlendirecek.

Kim ne okuyor?

* Oyuncu Ali Düşenkalkar, Fatma Çelenk’in “Bildiğin Gibi Değil” adlı kitabını okuyor.

* Gazeteci Hasan Cemal, Paul Auster’ın “Yalnızlığın Keşfi” adlı kitabını okuyor.

* Gazeteci Deniz Sipahi, Murat Sağman’ın “Borsada Oynanmaz” adlı kitabını okuyor.

* İletişimci Şermin Topçu, Halid Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” adlı kitabını okuyor.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sayim-cinar/diziye-uyarlanan-kitaplar-42096181