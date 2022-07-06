Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah evli mi? Coşkun Sabah kaç yaşında?

“Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklamasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah evli mi? Coşkun Sabah kaç yaşında?

Daha önce girdiği yumurtacılık işinden dolandırılan ve kızının şort giymesiyle alakalı yorumları gündem olan Coşkun Sabah bu kez de Hülya Avşar hakkında yaptığı “Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklamasıyla gündeme geldi. Peki, Coşkun Sabah kimdir? İşte merak edilenler…

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah 16 Ekim 1954, Diyarbakır doğumlu Süryani asıllı müzisyendir. Annesinin adı Roza, babasının adı Marsello’dur. Bir kez evlenmiş ve bu evliliğinden bir kızı olmuş, kızına annesinin adını koymuştur.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980’li yılların sonu 1990’lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin “Coşkun Sabah tarzı” olarak adlandırdığı bir formatta müzik yapmıştır. Son yılların en önemli ud virtüözlerindendir.

Kütahya’da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestenin “Anılar” olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul’da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Bodrum Türkbükü’ndeki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen’in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya’da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

COŞKUN SABAH KAÇ YAŞINDA?

Coşkun Sabah 69 yaşındadır.

COŞKUN SABAH MÜZİK TARZI NEDİR?

Ünlü sanatçı fantezi ve taverna müzik türünde çalışmalar yapıyor.

ELEKTRO UDUN MUCİDİDİR

Coşkun Sabah’ın kardeşi Taşkın Sabah, Gülben Ergen’in aranjörlüğünü yaptı. Avustralya’da hayatını sürdüren abisi Bülent Sabah keman ve ud sanatçısıdır.

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Coşkun Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duyduğunu deli getirdi. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan ünlü sanatçı, sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

COŞKUN SABAH EVLİ Mİ?

1997-2017 yılları arasında 1995 Türkiye Güzellik Yarışması ikincisi Ceyda Okay ile evli kaldı. Bu evliliğinden ‘Roza’ (d.1999) ve ‘Helen’ (d.2009) adlarında iki çocuğu bulunuyor.

COŞKUN SABAH’IN ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARI

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi

Hatıram Olsun

Son Buluşmamız

Anılar

İşte Bizim Hikayemiz

Aşığım Sana

Aşk Kitabı

Cumhuriyet Gazetesi