Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği tartışılıyor

Anadolu Din ve İnançları Platformu düzenlediği bir zoom söyleşisiyle Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ni tartışacak.
Söyleşide hukukçu Can Terbiyeli, vakıf yöneticisi Kostandinos Kiratcopulos, hukukçu Aren Dadıroğlu, hukukçu Betsy Penso, akademisyen ve Agos gazetesi yazarı Ohannes Kılıçdağı görüşlerini katılımcılarla paylayacak.
7 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de gerçekleşecek söyleşi, Zoom, 835 4171 2619 adresinden ya da ilgilli linkten izlenebilir.
Söyleşinin moderatörü nehna.org’dan akademisyen Anna Maria Beylunioğlu.
Yaklaşık üç hafta önce Resmi Gazete’de yayınlanan ve Azınlık Vakıflarına yönetim kurullarını seçimle belirleme imkanı tanıyan yönetmelik çeşitli açılardan eleştiriliyor.
Yorumlar kapatıldı.