“Altın Kayısı” Film festivali, Soykırım’dan kurtulan ve ABD’ye göç eden bir Ermeni genci hakkında filmle başlayacak

Yerevan’da düzenlenen uluslararası “Altın Kayısı” film festivali “Amerikalı” adlı filminin galasıyla başlayacak. Filmin yapımcısı Arman Nşanyan.

Nşanyan Filmin galasının Ermenistan’da gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.,

Filmin çekimleri Şubat 2020’de başlamıştı. Ancak pandemi başlar başlamaz çekimler durduruldu.

Dünyaca ünlü “Kağıt Ev” dizisiyle tanınan Hovik Keuchkeryan da dahil olmak üzere filmde birçok ünlü oyuncu o anda Ermenistan’a gelemedi.

Filmde Narine Grigoryan, Jean-Pierre Nshanyan, Aram Karakhanyan, Davit Hakobyan, Lernik Harutyunyan, Mikhail Trukhin, Nelly Uvarova ve diğerleri rol aldı.

“Solomon’un şarkıları” filminde rol alan Arman Nshanyan bu filmde oyuncu olarak rol almadı. Söylediği gibi, bir aktör olarak katılımı çok adil olmazdı.

“Amerikalı” filmi, Soykırım’dan mucizevi bir şekilde sağ kurtulan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden, ailesini ne yazık ki Soykırımı’nda kaybeden genç bir Ermeni olan Charlie’nin hikayesini anlatıyor.

Hikaye 1947’de Charlie’nin Ermenistan’a dönüşü ve Sovyet Komünizminin sert gerçekliğiyle yüzleşmesiyle başlar. Ermenistan’da Charlie hemen tutuklanır ve hapse mahkûm edilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/06/Altın-Kayısı-Film-festivali-Soykırım/233685