Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor: 52 ayrı noktada yangın

Yunanistan’da 52 ayrı noktada orman yangınları yaşanırken bugün birçok bölge için yangın tehdidi uyarısı yapıldı.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Komşu Yunanistan bir yıllık aradan sonra tekrardan büyük orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Ülkenin onlarca noktasında hemen hemen aynı saatlerde büyük yangınlar baş gösterdi. Bazı noktalarda alevler insan hayatıyla konutları tehdit altına aldı.

Yunanistan basınındaki son bilgilere göre, Yunanistan İtfaiyesi’nin son açıklamasına göre, komşu ülkede 24 saatlik süre içinde 52 orman yangını çıktı. İtfaiye birçok bölgede yangın tehdidinin bugün için çok yüksek olduğu uyarısında da bulundu.

MORA YARIMADASI’NDA YANGIN

İtfaiye sözcüsü Yiannis Artopoios, gönüllüler ve yerel yönetim çalışanlarının yardımıyla itfaiyecilerin, Batı Mora Yarımadası’ndaki Achaea bölgesindeki Portes bölgesinde patlak veren bir orman yangınıyla savaşmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü Viotia’daki Schimatari yakınlarındaki bir yangının kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi. İtfaiye uçakları ve karar birimleri, Fokida’daki Sernikaki’de çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

‘Left.gr’ haber sitesindeki son bilgilere göre, Amfissa’daki büyük yangın söndürülmesi için itfaiye yoğun mesai sarf ediyor. İtfaiyeciler alevlerin Milli Park’a ulaşmasını önlemek için savaşırken Parnassos için büyük endişe hâkim.

ITEA TEHLİKE ALTINDA

Amfissa’daki yangın kontrolsüz bir şekilde şiddetlenmeye devam ederken tehdit edici bir şekilde, çok güçlü rüzgarların yardımıyla Itea’ya ulaşmış durumda. Alevler alandaki tesislere, meralara doğru ilerliyor ve yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

Itea Muhtarı Ioannis Lytras, ‘GRTimes’ isimli haber sitesine verdiği demeçte, “Yangın şehre yakın ve Sivil Koruma, sakinleri Kuzeybatı kısmını tahliye etmeleri konusunda uyardı” dedi.

Lytras’a göre “Olanlar şok edici: Rüzgâr güçlü ve itfaiyeciler büyük bir savaş veriyor. Köylerin dışında bulunan fabrikalar gibi bazı işletmeler ve aynı zamanda hayvancılık birimlerinin de tehdit altında. Durum çok zor”. ‘Left.gr’ önceki saatlerde İtea’nın kuzey kesiminde vatandaşların tahliyesine başlandığı bilgisi de verdi.

AGIOS OROS’TA DA BÜYÜK YANGIN

Bu arada 112 ulusal acil iletişim hattı aracılığıyla büyük orman yangınlarının sürdüğü noktalarda vatandaşların dikkatli davranması ve olası tahliyeler için hazırlıklı olmaları isteniyor. Ülkedeki haber sitelerine göre Argolida’da, İlia’da, Arakso’da ve Zakinthos’ta orman yangınları çıktı.

Yunanistan İtfaiyesi ayrıca, son saatlerde özerk statüsü bulunan Agios Oros’taki bir yangına da müdahale ediyor. Ortodoks Kilise açısından özel önem arz eden bölgede iki helikopterin yanı sıra, 23 araç ve 72 itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/yunanistan-orman-yanginlariyla-mucadele-ediyor-52-ayri-noktada-yangin-haber-1572139