Yorgo Papadopulos cinayetine dair araştırma önergesi

HDP milletvekili Garo Paylan, Sedat Peker’in paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme gelen işadamı Yorgo Papadopulos’un ölümü ve Arşimidis şirketinin hisselerinin el değiştirmesiyle ilgili iddialar hakkında TBMM’ye araştırma önergesi erdi.

Paylan örengenin girişinde şu ifadelere yer verdi.

“1960’lı yıllara kadar Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Arşimidis Müessesesi’nin sahibi Yorgo Papadopulos, 12 Aralık 1967 tarihinde Cenevre’de bir otel odasında ölü bulundu. Son günlerde yeniden gündeme gelen iddialara göre Yorgo Papadopulos aralarında; siyasetçi, iş insanı, MİT ve emniyet mensuplarının olduğu bir çete tarafından öldürülmüş ve devasa serveti gasp edilmiştir.

Yorgo Papadopulos cinayeti, üzerinden 55 sene geçmesine karşın aydınlatılmamış, olaya karışanlar ve onların cinayetteki sorumlulukları, olaydan sağladıkları maddi ve manevi faydalar açığa kavuşturulmamıştır.

Yorgo Papadopulos cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz”

TBMM’ye verilen araştırma önergesinin gerekçesi ise şöyle:

“Yorgo Papadopulos 12 Aralık 1967 tarihinde Cenevre’de bir otel odasında ölü bulundu. Son günlerde yeniden gündeme gelen iddialara göre, 1960’lara kadar ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan Arşimidis Müessesi’nin sahibi kravatla boğularak öldürülmüş, cesedi ise yok edilmiştir.

Yorgo Papadopulos’un Cenevre’de öldüğü haberini FİFA’nın tek Türk üyesi ve Arşimidis Şirketi’nin hukuk müşaviri Necdet Çobanlı vermiştir. Çobanlı, 1950’li yıllarda birçok azınlık vatandaşının avukatlığını yapmıştır. Papadopulos’un ölümü sonrasında, hisseleri, resmî olarak 40 yıldır şirkette çalışan Lambo Filipidis’e kalmış olsa da daha sonra bu hisseler Çobanlı’ya satılmıştır. Kamuoyunda bu cinayetle çokça ilişkilendirilen Erdoğan Demirören ise o dönemde, Necdet Çobanlı’nın yardımcılığını yapmaktadır. Çobanlı, ilerleyen yıllarda şirket hisselerini Erdoğan Demirören’e devretmiştir.

1982 yılında MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı’nın Genelkurmay Başkanlığı’na sunduğu bir raporda, Erdoğan Demirören’in Necdet Çobanlı ile birlikte bu cinayette yer aldığı belirtilmektedir.

Papadopulos cinayetinde ve “Papadopulos’un servetine çökme olayı” hakkındaki iddialarda, devletin farklı kademelerinde görev almış siyasetçi ve bürokrat birçok kişinin ismi geçmektedir.

Son günlerde yeniden gündeme gelen Yorgo Papadopulos cinayetinin aydınlatılması için TBMM’nin sorumluluk alması ‘geçmişle yüzleşmek’ adına önem arz etmektedir.

Papadopulos cinayetinin sorumlularını ortaya çıkarılması ve öldürülen iş insanının milyar dolarlık servetinin kimlerce gasp edildiğinin belirlenmesi azınlık toplumuna üye yurttaşlara karşı işlenen benzer cinayet ve gasplar için adalet kapısını aralayacaktır. Bu cinayetin aydınlanması devletin içindeki karanlık odaklardan arınmasını da sağlayacaktır. Bu amaçla, Yorgo Papadopulos cinayeti hakkında bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”

Agos