Yahudilere karşı ikinci Holokost çağrısı yapan Brezilyalı rahibe 18 yıl hapis

2020’de verdiği vaaz sırasında “Tanrım Yahudileri katlet, 2. Dünya Savaşı’nda yaptığını tekrar yapmalısın” diyen Rahip Tofrani de Hora Lawrence, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rio de Janeiro’da düzenli olarak Yahudileri kışkırtan ve vaazları sırasında Yahudilere karşı 2. bir Holokost yapılması çağrısında bulunan Rahip Tofrani de Hora Lawrence, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Rahip Lawrance’ın 2020’de verdiği vaazlarda tanrıdan Yahudileri katletmesini ve aşağılamasını istediği belgelendi.

Lawrance’ın “Tanrım Yahudileri katlet, 2. Dünya Savaşı’nda yaptığını tekrar yapmalısın” dediği ifade edildi.

Lawrance bu sözlerinin ardından geçen şubat ayında polis ve Yahudi cemaatinin ortak bir operasyonuyla tutuklandı.

Brezilya’daki Yahudi cemaatini temsil eden avukat Ricardo Sidi İsrail Hayom’a verdiği demeçte, “Bu, antisemitizme karşı mücadelede tarihi bir zaferdir. Bu, dünyaya örnek olması gereken bu tür suçlar için Brezilya hukuk tarihindeki en ciddi ceza mahkumiyetidir” dedi.

Rahibin Yahudilere karşı daha önce de antisemit sözler söylediği birçok kez belgelenmişti. Lawrance’ın 2009 ve 2012’de de cemaatindeki başka üyelerle birlikte ırkçılık, homofobi ve yabancı düşmanlığı nedeniyle tutuklandığı açıklandı.

Şalom

Independent Turkce