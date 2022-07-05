SAYIN CUMHURBAŞKANIM İLHAM ALİYEV’E AÇIK MEKTUP

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Sayın cumhurbaşkanım, Azerbaycan başbakanlığının almış olduğu bir karar gereği, Dilucu-Sederek gümrük kapısı, Azerbaycan bakanlar kurulu kararı ile Azerbaycan ve Nahçivan’a 01 Temmuz – 01 Ekim 2022 tarihleri arasında yolcu girişlerini durdurduğunu açıklamıştır.

Pandemi şartları gerekçe gösterilerek alınan bu karar Azerbaycan’da,Nahçıvan ve Türkiye’de şaşkınlıkla karşılanmıştır. Kurban bayramının yaklaştığı, turizmin canlandığı bir ayda alınan bu karar Iğdır ve Nahçıvan’da ki vatandaşları, esnafları üzmüştür.

Türkiye ve Azerbaycan ‘ın kardeşliğini birlikteliğini hazmedemeyen bazı şer odakları hemen propagandaya başlayarak,” Hani sizin iki devlet bir millet” ilkeniz Nahcıvan gümrük kapısı neden kapandı.? Bu işin içinde bir iş var gibi sözler etmeye, kimi olayı Rusya istedi ondan kapandı,kimi Türkiye Ermenistan ilişkileri gelişiyor ondan kapandı gibi dedikodular yapılıyor. Hatta işi İsrail’e kadar götürende var…!

Sayın Cumhurbaşkanım Iğdır Azerbaycan Evi derneği başkanı olarak Türkiye ve Azerbaycan’ın çeşitli şehirlerinden konuyla ilgili çok sayıda telefon ve mesaj aldım.Sınır kapsının kapanma olayının sizin bilginiz dışında gerçekleşmiş olacağını belirtenler oldu.Ayrıca bu işi Azal havayolu şirketinin yaptığı insanların uçakla seyahat etmelerinin istendiği söyleniyor. Nahcivan’dan Ankara ve İstanbul’a uçak bileti 800 manat Türk parasıyla 8 bin lira bu parayı verip uçacak kişi sayısı çok az… Yarın Üniversite sonuçları açıklanınca Nahçıvan ve Azerbaycan üniversitelerine ve Türkiye’de ki üniversitelere öğrenciler nasıl gelip kayıt yaptıracaklardır. Çocuğunu okutmak kayıt işini yaptırmak için iki ülke insanı nasıl gidip geleceklerdir. Bunların ekonomik bütçeleri buna yetersiz kalacaktır.

Sayın cumhurbaşkanım, alınan karar geçici bile olsa da Iğdır’ımız ve Nahçıvan için çok büyük ekonomik bir ambargodur bu kararın geri çekilmesi sizin emirlerinizle olacaktır.Nahçıvan’a her ay yüzlerce insan Türkiye’den turistik gezi yapmaktadır.Nahçıvan’ın tarihi ve turistik yerlerini gezmekte alışveriş yapmaktadırlar. Nahçıvan ve Türk dünyasına açılan kapı Iğdır da insanlar karşılıklı olarak ticaret yapmaktalar. Gerek Iğdır gerekse Nahçıvan halkı kapının kapanmasıyla mağdur duruma düşmüştür. Bütün dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı devam ederken alınan bu karar iki ülke insanını mağdur etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanım, hava yolu şirketleri para kazanacak diye geçim sıkıntısı çeken insanların karayolu ile gidiş gelişlerinin geçici süre ile durdurulması bizim gibi gönüllü Azerbaycan diaspora teşkilatlarını zor duruma düşürmüştür. Cevap veremiyoruz. Hep sitemlerle karşılaşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, Bu kararının Iğdır’da hayatı olumsuz yönde etkileyeceği, günü birlik yolcu gidişlerini, öğrenci geçişlerini, ticari bağlantıları çok ciddi sekteye uğrayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bilindiği gibi ülkemizde TL birimi manat karşısında oldukça düşüktür. Ortalama 1 Manat 10 TL’dir. Bu sebepten ötürü özellikle Nahçivan halkı günlük ihtiyaçlarını Iğdır’dan temin etmektedirler. Bu hem Nahçivan halkı için ve hem de Iğdır esnafı için iyi bir ticari hareketlilik oluşturmaktaydı. Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı bu karar düşük gelirli halkı oldukça büyük sıkıntıya sokacaktır. Her yolcu hava yolu ile gidip gelemez. İstanbul Bakü uçak seferi tek gidiş sanırım 500 600 dolar civarındadır. Bu parayı herkesin verebilmesi mümkün değildir. Azal ve Türk havayolları para kazansın diye insanların mağdur edilmesini sizlerde istemezsiniz. Türkiye’ye tedavi olmak için Azerbaycan’dan gelen ve Nahçıvan gümrük kapısını kullanan yüzlerce hastanın isteği üzerine bu yazıyı kaleme aldım.

Sayın Cumhurbaşkanım, Ermeni sevicileri sevindirmemek adına konuya el atıp sınır kapısının açılması için emir vermeniz. Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarını sevindirecek mutlu edecektir. İKİ DEVLET BİR MİLLET olmanın gereğini yerine getireceğinize inancımız tamdır. Saygılarımla

SERDAR ÜNSAL

TÜRKİYE AZERBAYCAN DOSTLUK DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL

BAŞKAN YARDIMCISI VE BASIN SÖZCÜSÜ IĞDIR AZERBAYCAN EVİ DERNEĞİ BAŞKANI.

https://yesiligdir.com/yazar/yazi/7810